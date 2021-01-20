نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار مرسيدس بنز اس كلاس موديل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار مرسيدس بنز اس كلاس موديل عام 2021 والتي أعلنت عنها شركة مرسيدس والتي تصنف من أحد أهم شركات السيارات على مستوى العالم، والتي تمكنت خلال السنوات الماضية في التربع على عرش أفضل شركات إنتاج السيارات في العالم، ماركة مرسيدس غنية عن التعريف من منا لا يحلم بامتلاك إحدى السيارات التي تنتمي للماركة التجارية مرسيدس، ومن الجدير ذكره أن شركة مرسيدس أعلنت مؤخرا عن أحدث موديلات سيارات عام 2021، و للتعرف على مواصفات وأسعار سيارات مرسيدس 2021 تابع القراءة من خلال السطور القادمة.

مواصفات وأسعار سيارات مرسيدس 2021

أعلنت الشركة الألمانية مرسيدس بالكشف عن احدث موديل لسيارتها هذا العام مرسيدس اس كلاس والتي من المفترض أن يتم طرحها بالأسواق بأسعار تبدأ 93.438 يورو أي ما يعادل مليون و 745 ألف جنيه، كما أعلنت عن أسعار عدد من محتويات السيارة على سبيل المثال لوحة العدادات التي تتميز بكونها بنظام ثلاثي الابعاد، والتي يبدأ سعرها ب1.148 يورو أي ما يعادل 21 ألف و450 جنيه مصري.

أما سعر مصابيح السيارة الامامية فقط يبلغ 2.192 يورو أي ما يعادل 40 ألف و950 جنيه مصري، كما أنه يمكن لمستخدمها إضافة أي تجهيزات أخرى يرغب بأن تكون متواجده بها إلا أن الشركة أعلنت أن سيارة مرسيدس بنز كلاس اس 2021 كاملة التجهيزات والمشتملات تبلغ قيمتها 117.786 يورو أي ما يعادل 2 مليون 200 الف جنيه مصري.

مواصفات سيارات مرسيدس 2021

أعلنت شركة مرسيدس عن البدء في فتح باب قبول طلبات الراغبين في الحصول وشراء سيارات مرسيدس موديل 2021 من طراز الدفع الرباعي وقامت بتوضيح أنواع السيارات بالأسعار؛

سيارة مرسيدس S350d 4Matic وتتوافر بسعر 97.150 يورو وسعر 99.806 يورو

سيارة مرسيدس S400d 4Matic تبدأ بسعر 103.994 يورو و106.998 يورو.

سيارة S 450 4Matic تبدأ بسعر 106.650 يورو .