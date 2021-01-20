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عمر شويل - جدة خطوات التعرف على رقم مبني المبيت بالسعودية، أسئلة كثيرة يتناولها رواد مواقع السوشيال ميديا في المملكة العربية السعودية والتي تدور حول معرفة رقم مبني المبيت، وكيفية التعرف عليه والتعرف على الرقم البريدي وأيضا الرقم الإضافي، والتعرف على الرقم من خلال خرائط جوجل وكيفية معرفة رقم وعنوان المبني الوطني، إلى اخره من الأسئلة المرتبطة بالتعرف على الرقم الخاص بالمبني حق المبيت، والتعرف على إجابة تلك الأسئلة والخطوات الصحيحة للتعرف على رقم المبنى تابع القراءة.

طرق التعرف على رقم المبنى حق المبيت

يمكنك معرفة الرقم الخاص بالمبني حق المبيت من خلال عدد من الطرق السهلة والبسيطة منها؛

تسجيل الدخول على العنوان الخاص بصفحة البريد السعودي بعدها إدخال المنطقة التابع لها، الحي الذي تقطن به والتأكيد على استعلام ليظهر لك كافة المعلومات الخاصة برقم المبني حق المبيت الخاص بك وهى رقم المبنى والرقم البريدي الخاص به والرقم الإضافي أيضا، وبذلك تكون قد كافة البيانات الخاصة والتي تطلب منك عند الشحن أيضا، كما يمكنك التحقق والاستعلام من عنوانك الوطني من خلال الموقع الرسمي.

خطوات معرفة الرقم البريدي من جوجل ماب

كما يمكنك الاطلاع والتعرف على الرقم البريدي الخاص بمبنى المبيت حقك من خلال البحث عن طريق خرائط جوجل وذلك كما يلي:

القيام بتسجيل الدخول على خرائط جوجل عبر الإنترنت والقيام بتحديد موقع بيتك على الخريطة الواضحة أمامك، والنقر على الاتجاهات ليظهر لك الرقم البريدي الخاص بالمبني حق المبيت.

أما عن طريقة الاستعلام عن الرقم البريدي السعودي وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني 19992 أو من خلال البريد الالكتروني الخاص بشكاوي العملاء أو عن طريق موقعهم على منصة تويتر، كما يمكنك من خلال البحث عن طريق مؤشر بحث جوجل الاستعلام عن الرقم البريدي الخاص بك ويستدل لك من النتائج العديد من الطرق الصحيحة التي يمكنك اتباع أي منها.