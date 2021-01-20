نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن رصيد موبايلي وإعادة الشحن في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن رصيد موبايلي وكيفية إعادة الشحن، وأرقام خدمة العملاء وكل ما يهم مستخدمي موبايلي حيث تعد شركة اتصالات موبايلي وهي شركة اتحاد الاتصالات في المملكة العربية السعودية من أقدم شركات التأسيس بالمملكة والتي يرجع تاريخ تاسيسها عام 2004 وتمتلك شركة موبايلي الرخصة الثانية في تقديم خدمات الاتصالات المختلفة بالسعودية

ومن الجدير ذكره أن شركة موبايلي أصدرت خدماتها للاتصال الخاصة بالجيل الثالث في عام 2006 بينما أطلقت خدمات الجيل الرابع عام 2011، و للتعرف أكثر على خطوات الشحن والاستعلام عن الرصيد تابع القراءة من خلال السطور القادمة.

الاستعلام عن رصيد موبايلي

بما أن الهاتف المحمول أصبح حاليا من ضمن أساسيات الحياة التي نعيش بها ولا نستطيع الاستغناء عنها، وهناك ملايين المستخدمين له في مختلف أنحاء العالم العربي والدولي، كثيرا ما يفاجأ عملاء موبايلي من نفاذ رصيدهم أو يكون عليهم التعرف على موعد تجديد الباقة الخاصة بهم، ويمكن لعملاء موبايلي الاستعلام عن رصيده المتبقي موعد تجديد الباقة من خلال إدخال الكود *1411#، مع مراعاة كتابة الكود من الشمال لليمين.

أرقام خدمة عملاء موبايلي

كما توفر شركة موبايلي عدد من الأرقام ليستطيع عملائها القيام بالاستعلام عن ما يرغبون في معرفته من خلال التواصل المباشر مع خدمة العملاء عن طريق الاتصال بالأرقام التالية؛