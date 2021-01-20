نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد السعودية الرياضية 2021 ksa sports hd || الناقلة الهلال والتعاون، النصر والوحدة في الدوري في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباريات الجولة أل 14 اليوم من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنقل على تردد السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات الدوري، والتي تعتبر أهم قناة رياضية عربية في الوقت الحالي بعد أن تمكنت من نقل البطولات العالمية الكبرى مثل بطولة كأس السوبر الإسباني، ويعتبر الدوري السعودي أقوى بطولة دوري في المنطقة العربية وقارة أسيا، لما يضمه من لاعبين ممتازين من كل دول العالم يتم أستقطابهم من كل دوريات العالم بمبالغ ضخمة، لكي تتمكن الفرق أل 16 الذي يتكون منهم الدوري في تقديم مباريات قوية، وتحصل على اللقب في نهاية الموسم ويعتبر الهلال أكثر فرق المملكة حصولاً على اللقب.
تردد السعودية الرياضية 2021
تستكمل اليوم الجولة رقم 14 بثلاث مباريات هامة، تجمع الباطن ضد ضمك، والهلال والتعاون، والنصر ضد الوحدة، وكلها مباريات صعبة وقوية فالزعيم بعد تعثر الشباب وفوز الأهلي أمس، يسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط والانفراد بالقمة دون منازع، وفيما يلي موعد المباريات والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.
موعد مباريات اليوم على القنوات الرياضية السعودية
|ضمك * الباطن
|14.55 بتوقيت القاهرة، 15.55 بتوقيت مكة قناة KSA HD 3
|عبد العزيز هوساوي
|الهلال * التعاون
|17.10 بتوقيت القاهرة، 18.10 بتوقيت مكة قناة KSA HD 1
|عيسى الحربيين
|النصر * الوحدة
|19.10 بتوقيت القاهرة، 20.10 بتوقيت مكة المكرمة KSA HD 3
|عبد الله الحربي
تردد قناة السعودية الرياضية HD الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12149
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
ترتيب جدول الدوري السعودي
بعد أنطلاق مباريات الجولة أل 14 أمس وفوز الأهلي على أبها وتعثر الشباب أمام الفيصلي بالتعادل، وفقد نقطتين أصبح الهلال متصدر الترتيب برصيد 26 نقطة، متساوي مع الشباب والأهلي في عدد النقاط قبل لقاءه اليوم أمام التعاون السعودي في أطار الجولة أل 14 التي تستكمل اليوم، وفي حالة الفوز اليوم سينفرد الزعيم بالقمة دون منافس برصيد 29 نقطة ولكن مواجهة اليوم ليست سهلة للزعيم أمام التعاون السعودي العنيد بقيادة باتريس كارتيرون.
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