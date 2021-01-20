نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد السعودية الرياضية 2021 ksa sports hd || الناقلة الهلال والتعاون، النصر والوحدة في الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباريات الجولة أل 14 اليوم من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنقل على تردد السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات الدوري، والتي تعتبر أهم قناة رياضية عربية في الوقت الحالي بعد أن تمكنت من نقل البطولات العالمية الكبرى مثل بطولة كأس السوبر الإسباني، ويعتبر الدوري السعودي أقوى بطولة دوري في المنطقة العربية وقارة أسيا، لما يضمه من لاعبين ممتازين من كل دول العالم يتم أستقطابهم من كل دوريات العالم بمبالغ ضخمة، لكي تتمكن الفرق أل 16 الذي يتكون منهم الدوري في تقديم مباريات قوية، وتحصل على اللقب في نهاية الموسم ويعتبر الهلال أكثر فرق المملكة حصولاً على اللقب.

تردد السعودية الرياضية 2021

تستكمل اليوم الجولة رقم 14 بثلاث مباريات هامة، تجمع الباطن ضد ضمك، والهلال والتعاون، والنصر ضد الوحدة، وكلها مباريات صعبة وقوية فالزعيم بعد تعثر الشباب وفوز الأهلي أمس، يسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط والانفراد بالقمة دون منازع، وفيما يلي موعد المباريات والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

موعد مباريات اليوم على القنوات الرياضية السعودية