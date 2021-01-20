سيارة”أودى” تسعى لبيع مليون سيارة فى الصين بـ 2023

قال فيرنر أيشهورن رئيس العلامة التجارة لأودي في الصين اليوم الأربعاء، إن شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة تهدف لبيع مليون سيارة في الصين في 2023 مقابل 726 ألفا في 2020.

وأضاف أيشهورن أن أودي، التي تقوم بصناعة السيارات في أكبر سوق للسيارات في العالم مع مجموعة فاو، ستضيف أيضا المزيد من المنتجات في الصين. ودايملر وبي.إم.دبليو من بين منافسي أودي.