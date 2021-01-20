”سامسونغ” تطرح Galaxy Tab Active 3 للبيع

طرحت شركة سامسونغ الكورية رسميًا جهاز Galaxy Tab Active 3 اللوحي للبيع بسعر 489 دولارًا، لإصدار Wi-Fi بسعة 64 جيجابايت فقط، بينما يكلف الإصدار LTE حوالي 589 دولارًا.
وكانت الشركة قد كشفت عن الجهاز في سبتمبر الماضي، وتم الترويج له على أنه جهاز لوحي مخصص للعمل، مع قدرة تحمل قوية وعمر بطارية طويل.
ويمتلك الجهاز شاشة بقياس 8 بوصات بهيكل متين، يمكنه تحمل السقوط من ارتفاع 5 أقدام بدون حافظة مع قلم S Pen المقاوم للماء.
فضلًا عن ذلك، يحتوي الجهاز اللوحي على أزرار تنقل في الإطار السفلي، كما يمتلك حواف كبيرة جدًا، وهي مثالية لجهاز مصمم من أجل المتانة، مع زر أوسط يعمل كماسح لبصمات الأصابع، وتم تصميم الشاشة، حتى تقبل الإدخال عند ارتداء القفازات أو استخدام قلم S Pen.
ويأتي الجهاز بمعالج Exynos 9810 وهي الشرائح نفسها، التي تدعم Galaxy Note9، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD، كما يعمل الجهاز اللوحي بنظام Android 10
ويمتلك كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مزودة بفلاش LED وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، يمكن استخدامها لمكالمات الفيديو والاجتماعات الافتراضية، مع بطارية قابلة للإزالة تبلغ 5050 مللي أمبير في الساعة.
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