نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي بطريقة قانونية ومجانًا 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببجي وهي من الطرق الهامة لأي لاعب مبتدأ أو محترف باللعبة، وتعتبر لعبة ببجي من أشهر الألعاب وأكثرهم شعبية على مستوى العالم وحققت اللعبة بالسنوات الماضية مكاسب ضخمة وبلغ عدد المستخدمين لها ملايين المستخدمين من كل العالم .

شحن شدات ببجي

شدات ببجي عبارة عن عملة افتراضية موجودة باللعبة، وعند حصول اللاعب عليها يحصل على العديد من المميزات والإضافات التي تُمكنه من اللعب باحترافية عالية، ويمكنه اجتياز عدد من المستويات وتطور من أداء اللاعب ويحصل على الأسلحة والعديد من المهام مما يسمح له بالبقاء مدة طويلة داخل اللعبة والوصول لمراحل متقدمة واختصرت الشركة الكلمة لـ UC. في الحقيقة يوجد أكثر من طريقة لشحن شدات ببجي بطريقة مجانية وقانونية كالتالي:

وضعت لعبة ببجي داخل اللعبة للاعبين عند مشاهدة إعلان مدته 20 ثانية يحصل على شدات مجانية بدون شحن أو دفع أموال، وتعمل الشدات على عبور الكثير من العوائق والانتقال لمراحل جديدة.

أو من خلال شراء كروت شحن شدات ببجي وتختلف أسعارها حسب الفئة

أو عند الفوز بالمهمات التي يدخلها اللاعب داخل اللعبة يحصل منها على نقاط تؤهله للحصول على الشدات والأسلحة والملابس الجديدة.

الحصول على شدات ببجي مجانًا

الدخول إلى موقع ببجي الرسمي

تسجيل الرقم الخاص باللعبة بمكانه المطلوب

واختيار الشدات وتجد بها مجموعة من العروض المجانية

بعدها يتم شحن الشدات بشكل تلقائي داخل اللعبة بعد النقر على شحن.

طريقة شحن شدات ببجي من داخل اللعبة

من خلال تطبيق ببجي بطريقة مجانية تمامًا بالخطوات التالية:

ابدأ بفتح لعبة ببجي على الهاتف وابدأ اللعب

يظهر لك إعلان قم بالنقر عليه للفتح

انتظر حتى ينتهي الإعلان من تلقاء نفسه

تحصل بعدها على مجموعة من النقاط

جمع تلك النقاط وقم باستبدالها في صورة شدات مجانية.

خطوات شحن الشدات موبايل بالكارت

تستطيع شحن شدات ببجي موبايل بواسطة شحن كروت شدات والحصول على المساعدة أثناء اللعبة عند اتباعك للخطوات التالية:

فتح اللعبة على الهاتف

النقر على أيقونة الشحن

اختر فئة الشحن المناسبة

سجل بيانات الفيزا

يوجد موقع أيضًا يطلق عليه بطاقاتي في المملكة تتمكن من خلاله من شحن شدات ببجي، يقوم الموقع بإعطائك الكود بمجرد إنهاء عملية الدفع، بعد الدخول للعبة ببجي اعمل على تفعيل كود الشحن ثم النقر على Redeem لتفعل عمل الشدات التي تجعلك تحصل على ميزات إضافية في المهمات والمعارك التي تخوضها.