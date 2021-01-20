نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانا 100% موسم 16 رويال باس في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانا 100% موسم 16 رويال باس، ببجي موبايل لعبة عالمية كونت الكثير من المحبين واللاعبين خلال سنوات قليلة حتي يبلغ عدد لاعبين ببجي ما يصل إلي 400 مليون لاعب من جميع فئات العمرية ومن جميع أنحاء العالم، وكلمة PUBG اختصار( Player Unknown’s Battlegrounds) وهي عبارة عن قتال في ارض المعارك، ويدخل اللاعب إلي مجموعة تتكون من 2-4 لاعبين ويحاول المجموعة الصمود لأكثر وقت وقتال بشكل محترف للوصول ألى نهاية فعلى كل لاعب جمع الأسلحة الجيدة و القوية أو مركبات حتي يقدر على قتل وقنص العدو، وفي هذه المقالة سوف نتحدث عن طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانا موسم 16 رويال باس.

طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانا

شدات ببجي موبايل، هي من العملات المستخدمة داخل لعبة ببجي الافتراضية و المعروفة بال UC، والتي تستخدم هذه العملات في شراء جميع العناصر المميزة في اللعبة مثل الملابس والأزياء والأسلحة و المركبات، وتستعمل في الاشتراك golden Royal pass لتمييز اللاعبين فالقتال و أعطاءهم هدايا متميزة و فريدة من نوعها، ويحفز من أمكانية فوزهم في تلك المعارك، وتستطيع شرائها مقابل مبلغ مالي من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بك أو من خلال مشاهدة الإعلانات الموجودة بداخل اللعبة .

طرق شحن شدات ببجي موبايل موسم 16 رويال باس

وذلك يتم عن طريق الوصولك للمنصة الرسمية للعبة المخصصة للRoyal pass، حيث تتخصص هذه المنصة في شحن الشدات المجانا، يوجد بعض من الخطوات التي يجب عليك اتباعها وعملها بكل تركيز للحصول المجاني على الشدات، ومجرد انتهاء من هذه الخطوات واستكمالها على أتم سوف تتمكن من الحصول علي الشدات مجانا ، نوضح أليكم بعض الخطوات لشحن شدات ببجي موبايل ، وهي كالأتي:

استعمال الأَي دِي الشخصي للاعب و هو رقم يوجد في اعلي المنصة، ومن الممكن أن يكون حساب شخصي على تطبيق الفيس بوك أو بريدك إلكتروني.

كتابة الأي دي داخل مكانه المخصص له في Royal pass .

يحصل اللاعب على الشدات بعد الانتهاء مباشرةً من الخطوات السابقة وبأي عدد يريده بالمبلغ المادي الذي يدفعه.

طرق شحن شدات ببجي بالإعلانات

وهذه طريقة مضمونة 100% وكل المطلوب للحصول على عملة الUC للاشتراك الرويال باس هو أن تتفرج علي الإعلانات بداخل اللعبة للحصول علي شدات مجانا بدلا من دفع الأموال