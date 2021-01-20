نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 Pro 5G وسعره في السعودية والعالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi Mi 11 Pro 5G قامت شركة شامي بالإعلان عن هاتفها الأحدث بعد أن حققت أرباح عالية، وياتي الهاتف بمواصفات حيث تأتي شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED تعمل باللمس، 16 مليون لون، بحجم 6.67 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بكسل ، بكثافة بكسلات 386 بكسل لكل بوصة، ويأتي الهاتف بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 875 – سبعة نانومتر، ثماني النواة (1×2.84 جيجاهرتز Kryo 585 & 3×2.42 جيجاهرتز Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)، وسوف نتعرف على مواصفات وسعر هاتف Xiaomi Mi 11 Pro 5G في السعودية والعالم.

مواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 Pro 5G

يحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 Pro 5G على بعض المواصفات وهي كالتالي:-

يأتي الهاتف بنظام أندرويد 11. يأتي الهاتف بخامات من واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 6) ، ظهر زجاجي ، هيكل من الألومنيوم. تأتي أبعاد الهاتف بدقة 162.5 × 74.8 × 9 ملم (6.40 × 2.94 × 0.35 بوصة). يأتي الهاتف بوزن 207 جرام. يتوفر من الهاتف اللون الأبيض واللون الأزرق واللون الرمادي. تأتي شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED تعمل باللمس، 16 مليون لون، بحجم 6.67 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بكسل ، بكثافة بكسلات 386 بكسل لكل بوصة. يأتي الهاتف بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 875 – سبعة نانومتر، ثماني النواة (1×2.84 جيجاهرتز Kryo 585 & 3×2.42 جيجاهرتز Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)، بالإضافة الي معالج رسومي من نوع Adreno 660. لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري. تأتي الذاكرة الصلبة للهاتف بدقة 256 – 512 جيجابايت، والذاكرة العشوائية بدقة 8 – 12 جيجابايت. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 108 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.7، والكاميرا الثانية بدقة 16 ميجابكسل (تلي فوتو)، فتحة f/2.0، تكبير بصري x5، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجابكسل (تلي فوتو)، فتحة f/2.0، تكبير بصري 3x، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 20 ميجابكسل (عريضة جدًا)، فتحة f/2.2، بالإضافة الي فلاش ليد. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/2.0. تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي امبير غير قابلة للإزالة، يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 30 واط. لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم. يدعم الهاتف مكبرات صوت ستيريو. يدعم الهاتف مستشعر بصمة الأصابع الموجود أسفل الشاشة. يدعم مستشعرات أخري منها التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر.

أسعار الهاتف

سوف نتعرف على أسعار هاتف Xiaomi Mi 11 Pro وهي كالتالي:-