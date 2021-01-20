طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر 2021 مجانا بالخطوات

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر لعبة فورت نايت من أحد الألعاب الشهيرة والتي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، حيث أن هذه اللعبة أكسبت شعبية كبيرة جداً منذ أن تم إصدارها على أجهزة الكمبيوتر بالأخص، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت fortnite.

ما هي طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

يذكر أن لعبة فورت نايت من أفضل الألعاب التي ظهرت في الفترة الأخيرة على الإطلاق، ويوجد تشابه كبير بينها وبين لعبة ببجي ومن أبرز مميزات فورت نايت أننا يمكننا تحميلها على أجهزة الاندرويد والايفون والكمبيوتر، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر.

عليك عزيزي القارئ في البداية بعمل حساب خاص بك على Epic Games ، حيث أنها الشركة الخاصة باللعبة ولذلك فعليك بعمل الحساب من أجل التمكن من تحميل لعبة فورت نايت بكل سهولة.

، حيث أنها الشركة الخاصة باللعبة ولذلك فعليك بعمل الحساب من أجل التمكن من تحميل لعبة فورت نايت بكل سهولة. بعد ذلك يتم الذهاب إلى الموقع الخاص باللعبة من خلال Epic Games، وبهذه الطريقة ستكون تمكنت من تحميل اللعبة فوراً.

إذا تم البدء في التحميل، فيجب الضغط على ويندوز.

كما يمكنك عزيزي القارئ أن تقوم بحفظ ملف التحميل في أي مكان على الكمبيوتر، ولكن من الأفضل أن تقوم بحفظه على سطح المكتب لسهولة إيجاد اللعبة.

ما مواصفات تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

يجب أن يكون نظام تشغيل الكمبيوتر Windows 7, 8.1, 10 64bit.

يجب أن تكون سرعة الانترنت متاحة إليك.

أما بالنسبة لكارت الشاشة فيفضل أن يكون Intel HD 4000 او مايعادله – AMD Radeon HD 7850 2GB أو ما يعادله من كروت الشاشة 2GB.

معالج الكمبيوتر Intel Core i3 2.4 Ghz CPU او مايعادله – AMD FX-6300 3570K او مايعادله.

يلزم أن يكون الرام 4GB RAM.

DirectX: DirectX 11 المتوافق مع كارت الشاشة.

من أجل تثبيت اللعبة على الهارد يجب أن يتوافر لديها مساحة 30 جيجابايت.

المواصفات المثالية لتحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر