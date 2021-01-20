نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ليبيا الرياضية 2021 الناقلة لنهائي كاس السوبر الإيطالي .. فريقي نابولي ويوفنتوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة ليبيا الرياضية الجديد الناقل لمباريات كأس السوبر الإيطالي 2021 والذي أعلنت القناة نقله مجانا عبر إحداثياتها بعد توقف قناة السعودية الرياضية عن نقل البطولة، وتقوم القناة مساء يوم بنقل مباراة النهائي من كأس السوبر الإيطالي بين فريقي نابولي ويوفنتوس وسط ترقب كبير بين جماهير الفرقتين للتعرف على الفائز بالكاس وتحليل عالي لأداء كل فرقة واقتراب في مستوى الفرقتين يجعل التكهن بالنتيجة صعب.

كأس السوبر الإيطالي

مباراة نهائي كأس السوبر

وسط متابعة من الجماهير الإيطالية وأيضا مشجعي الكرة الأوروبية، تم البت في أمر قناة السعودية الرياضية، حيث حصلت القناة على حقوق بث المباريات العام الماضي لمدة عام واحد فقط ولم تقم بتجديد الشراء هذا العام، وذلك لإتاحة بث مباريات بي ان سبورتس علي قنواتها بعد إنهاء المقاطعة، واتجهت أنظار المتابعين عن القنوات البديلة التي تقوم بنقل البطولات الأوروبية وخاصة كاس السوبر، وأعلنت القناة الليبية الرياضية نقل المباراة الليلة عبر شاشتها، حيث تنقلها مباشرة عن القنوات الإيطالية SUPERSPORT HD 2 ALB، BT SPORT 1 HD.

تردد قناة ليبيا الرياضية

تقوم القناة بنقل عدد من المباريات، منها مباريات الدوري الليبي ومباريات الدوري بالدول المجاورة لها، تونس والجزائر والمغرب، وتقوم أيضا اليوم بنقل مباراة النهائي بين نابولي ويوفنتوس على الإحداثيات التالية:

Libya Sport 1 SD

Libya Sport 2 HD

Nilsat 7 W – 11766 H 27500 SD

Nilsat 7 W – 12304 H 27500 HD