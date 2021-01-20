نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومة جديدة في الأيفون وبخطوات بسيطة تحويله لماسح ضوئي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث كل يوم حول أحد الهواتف المطورة بأحدث التكنولوجيا الحديثة، حيث يتسابق خبراء التكنولوجيا في إبداع وتطوير كافة إمكانيات الهواتف الأجهزة الذكية، حيث يسعى خبراء التقنية الحديثة إلى استخراج كل ما هو مفيد لصالح مستخدميه وظهور كل إمكانيات الأجهزة التي يتم تداولها بين المستخدمين، و تعريفها وتفعيلها للمستخدم و إمكانية الحصول على أكثر إمكانيات بالجهاز، وخدمة مستخدميه فقد أعلنت خبيرة التقنية براندي موما أنه يمكن استخدام هاتف أيفون لمسح المستندات ضوئياً دون تنزيل أي تطبيقات جديدة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض التصريحات التي صدرت عبر صفحة الفيسبوك الرسمية أنه يوجد عدد كبير من الأشخاص الملاك لأجهزة الأيفون، وهم ليس لديهم علم بإمكانيات أجهزتهم بالإضافة إلى أنهم ليس لديهم علم كيفية تفعيل هذه المعلومة، بالإضافة إلى: هل تعلم أنه إذا كان لديك جهاز أيفون أو أيباد فأنت تمتلك بالفعل ماسحاً ضوئياً، وقالت: هذه المعلومة خاصة لأولياء الأمور والمعلمين فإذا كنت تخطط لمسح أي عمل ضوئي وإرساله إلى المعلمين أو العكس، إذا رغب معلم بمسح العمل لطلابه فيمكنكم استخدام تطبيق الملاحظات NOTES.

خطوات تحويل هاتف أيفون إلى ماسح ضوئي:

ولكي تفعل الخاصية يجب اتباع الخطوات الآتية :

ادخل على الملاحظات واختر فتح ملاحظة جديدة

ثم الضغط على زر الكاميرا في الجزء السفلي من الشاشة وسيظهر خيار مسح المستند ضوئياً

يكون جاهز المستند لإرساله بالبريد الإلكتروني بسهولة أكبر من الصورة

يمكنك إضافة ملاحظات إلى المستند المسموح ضوئياً

ونذكر من خلال هذا المقال أن هناك العديد من محبي الأيفون ومستخدميه لا يعرفوا حتى وقتنا هذا إمكانياته، وخصائص الجهاز التي لم يقوموا باستغلالها واستخدامها ولكن من خلال تفعيل، ومن قام باتباع الخطوات التي تم عرضها من خلال هذا المقال تكون الخاصية جاهزة لمسح أي مستند ضوئي، وقد وصف مستخدموا الأيفون بأن هذه الخاصية بالحيلة التي تغير قواعد اللعبة، لاسيما في فترة الدراسة عن بُعد والاستفادة من استخدام هذه الخاصية في الكثير من أعمالهم وشغلهم ودراستهم في تصوير المستندات من خلال الهاتف المحمول بدلاً من التصوير من خلال ماكينة التصوير العادية المتعارف عليها، وقال آخر: في الواقع استخدم تطبيق CAMSCANNER بشكل منتظم على هاتف الأيفون للعمل حيث لم أكن على علم بهذه الوظيفة شكراً لمن عرفنا كيفية تفعيل هذه الخاصية والاستفادة منها.