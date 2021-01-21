نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن شدات ببجي مجانا 2021 والحصول علي أكبر عدد شدات في اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي مجانا أصبحت لعبة ببجي من أشهر الألعاب القتالية المشهورة لدى الكثير من الشباب وصغار السن أيضًا، وذلك لما تحتويه اللعبة من إثارة وتواصل الآخرين مع بعضهم البعض وذلك عن طريق الصوت حتى وإن لم يكن في نفس المكان، وسوف نوضح لكم في هذا المقال المبسط كيفية شحن شدات ببجي.

طرق شحن شدات ببجي مجانا

حيث يقوم اللاعب في لعبة ببجي بالشحن وشراء الأسلحة والملابس اللازمة، وأيضًا المعدات اللازمة في اللعبة حيث يتم الشحن داخل اللعبة بعملات وهمية يطلق على اسم عليها( شدات ببجي )، وتعتبر هذه العملة عملة افتراضية يقومون بالشحن بها عن طريق بطاقات جوجل بلاي وإليكم طريقة شحن شدات ببجي خطوة بخطوة:

أولاً عليك بالدخول في موقع ببجي موبايل.

ثم تقوم باختيار اسم الدولة التي تنتمي إليها.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر الاسترجاع أو الاسترداد والذي يوجد أعلى يسار الشاشة.

قم بإدخال رقم تعريف اللاعب الخاص بك.

أخيراً قم بإنساخ كود المنتج ثم قم بلصقه في الخانة المحددة.

تعرف على أسهل طريقة لشحن شدات ببجي بطريقة مجانية

سوف نقدم لكم أسهل الطرق البسيطة لكي تشحن شدات ببجي بطريقة مجانية، وإليكم خطوات شحن شدات ببجي عن طريق الآي دي :

قم باختيار اللغة المناسبة لك من قائمة اللغات.

قم بإدخال رقم التعريف الخاص بك في اللعبة وذلك لأنه سوف يرسل عليه عدد الشدات التي قد شحنتها.

قم بوضع رقم الاي بي الخاص بك في اللعبة في موقع pubg midas bus.

هنا قم باختيار عدد الشدات التي تريد أن تشتريها وقم بإختيار الطريقة المناسبة للشحن.

لماذا يتم شحن شدات ببجي؟

تتميز اللعبة أنها تعمل على توسيع دائرة التواصل بين الأطفال وأيضًا تكوين صداقات مختلفة من جميع أنحاء العالم، وأيضًا تعمل لعبة ببجي على تكوين الشخصية والاعتماد على الذات، وتنمية الفكر ويجب على أولياء الأمور مراقبة أطفالهم لكي يبعدون عنهم أي شيء سيء.

تحميل لعبة ببجي موبايل

وفي النهاية أيضًا يجب أن نوضح أن الكثير من اللاعبين في لعبة ببجي يريدون الظهور بشكل مختلف من حيث توجد الملابس.

حيث تختلف الملابس في اللعبة يوجد ملابس من العصر الفرعوني وأيضًا يوجد ملابس لكل دولة مختلفة عن الأخرى، ودائمًا يبحثون عن أفضل الأسلحة لكي تستمر حياتهم داخل اللعبة، ولكن عندما تقل شدات ببجي داخل اللعبة تؤثر عليهم في اللعبة وتكون عائق أمامهم.

وهكذا تم توضيح شدات لعبة ببجي وكيفية الشحن وطرق الشحن بالطرق المجانية وأيضًا تعرفنا على مميزات اللعبة ونتمنى أن نكون قد أجبنا على جميع أسئلتكم ونشكركم على حسن استماعكم إلينا، دمتم في رعاية الله.