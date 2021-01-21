هواوي نوفا 7i جرير سعر ومواصفات هواوي نوفا 7i

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عمر شويل - جدة هواوي نوفا 7i جرير هو أحد أفضل الهواتف الذكية التي تعرضها مكتبة جرير في عروض جرير للجوالات، وهو الهاتف الأكثر حديثًا لما يتمتع به من مواصفات تقنية عالية الجودة، تمنح المستخدم تجربة مذهلة ونظرة مختلفة إلى عالم تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، نوافيكم بتقرير شامل حول هاتف هواوي نوفا 7i، سعر ومواصفات هواوي نوفا 7i، الوان هواوي نوفا 7 اي المميز، وأهم مميزاته، بالإضافة إلى سعر هاتف Huawei Nova 7i في السعودية، وأفضل عروض جرير هواوي نوفا 7i، كما تقدم مكتبة جرير ضمان 24 شهر مع إمكانية التقسيط لمدة 24 شهر أيضًا للعملاء.

هواوي نوفا 7i جرير

تعرض مكتبة جرير أحدث إصدارات جوالات هواوي Huawei الأكثر إستخدامًا ومبيعًا داخل حدود المملكة، الهاتف الذي حاز على إعجاب مستخدميه لما يتمتع به من مميزات ومواصفات ممتازة مقارنةً بسعره، الهاتف يتمتع بكاميرا مذهلة تمنحك لقطات صور عالية النقاء والجودة، ولذلك فهو الأقرب لقلوب جميع مستخدمي الهواتف الذكية من محترفي التصوير والتقاط الصور والفيديوهات، كما أنه يتمتع ببطارية قوية تدوم معك طويلًا كما أنها سريعة الشحن.

كما يحتوي الهاتف على تطبيق Huawei App Gallery يُعد بوابة لمئات الآلاف من التطبيقات المخصصة لأجهزة الهاتف الذكي، كما أنه يعمل بنظام أندرويد 10 Android القابل للتحديث، وبإمكانك تنزيل جميع أنواع التطبيقات بعد أن أتاحت شركة هواوي نافذتها الخاصة لعالم التقنية والتطبيقات التي لا تنتهي.

سعر ومواصفات هواوي نوفا 7i

إذا كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي وإلتقاط صورة عالية الجودة والنقاء، يقدم لك هاتف هواوي نوفا 7i كاميرا خلفية رباعية بجودة 48 ميجابكسل، كما أنه يتمتع بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، ورام 8 جيجابايت، إذ يتوافق مع كافة الألعاب التي تحتاج إلى إمكانيات مذهلة لكي تعمل دون تشويش أو انقطاع، ومن أهم مواصفات الهاتف نوفا 7 أي: