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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي نوفا 7i جرير سعر ومواصفات هواوي نوفا 7i في المقال التالي
عمر شويل - جدة هواوي نوفا 7i جرير هو أحد أفضل الهواتف الذكية التي تعرضها مكتبة جرير في عروض جرير للجوالات، وهو الهاتف الأكثر حديثًا لما يتمتع به من مواصفات تقنية عالية الجودة، تمنح المستخدم تجربة مذهلة ونظرة مختلفة إلى عالم تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، نوافيكم بتقرير شامل حول هاتف هواوي نوفا 7i، سعر ومواصفات هواوي نوفا 7i، الوان هواوي نوفا 7 اي المميز، وأهم مميزاته، بالإضافة إلى سعر هاتف Huawei Nova 7i في السعودية، وأفضل عروض جرير هواوي نوفا 7i، كما تقدم مكتبة جرير ضمان 24 شهر مع إمكانية التقسيط لمدة 24 شهر أيضًا للعملاء.
هواوي نوفا 7i جرير
تعرض مكتبة جرير أحدث إصدارات جوالات هواوي Huawei الأكثر إستخدامًا ومبيعًا داخل حدود المملكة، الهاتف الذي حاز على إعجاب مستخدميه لما يتمتع به من مميزات ومواصفات ممتازة مقارنةً بسعره، الهاتف يتمتع بكاميرا مذهلة تمنحك لقطات صور عالية النقاء والجودة، ولذلك فهو الأقرب لقلوب جميع مستخدمي الهواتف الذكية من محترفي التصوير والتقاط الصور والفيديوهات، كما أنه يتمتع ببطارية قوية تدوم معك طويلًا كما أنها سريعة الشحن.
كما يحتوي الهاتف على تطبيق Huawei App Gallery يُعد بوابة لمئات الآلاف من التطبيقات المخصصة لأجهزة الهاتف الذكي، كما أنه يعمل بنظام أندرويد 10 Android القابل للتحديث، وبإمكانك تنزيل جميع أنواع التطبيقات بعد أن أتاحت شركة هواوي نافذتها الخاصة لعالم التقنية والتطبيقات التي لا تنتهي.
سعر ومواصفات هواوي نوفا 7i
إذا كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي وإلتقاط صورة عالية الجودة والنقاء، يقدم لك هاتف هواوي نوفا 7i كاميرا خلفية رباعية بجودة 48 ميجابكسل، كما أنه يتمتع بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، ورام 8 جيجابايت، إذ يتوافق مع كافة الألعاب التي تحتاج إلى إمكانيات مذهلة لكي تعمل دون تشويش أو انقطاع، ومن أهم مواصفات الهاتف نوفا 7 أي:
- يبلغ حجم الشاشة 6.4 بوصة، الهاتف مصمم بتصميم دائري الزوايا، يتمتع بشاشة LCD، تعمل الشاشة بدقة 1080×2310 بكسل، يبلغ عدد وحدات الشاشة 398، وتحتوي الشاشة على 16.7 مليون لون مما يوفر لك صورة منتهى النقاء.
- الهاتف مزود بمعالج Huawei Kirin 810، ثماني النواة، Cortex- × 6 غيغا هرتز 2.27 Cortex-76 ×2 غيغا هرتز 1.88 A55.
- يعمل الهاتف بواجهة تعتمد على نظام اندرويد 10.0 ويُطلق عليها EMUI 10.01.
- الهاتف مزود بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وتحتل البرامج جزء من مساحة التخزين الداخلية.
- يدعم الهاتف ذاكرة خارجية SD حتى سعة 256 جيجابايت.
- يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية عبارة عن عدسة بزاوية عريضة + عدسة واسعة f/1.8 تعمل بدقة 48 ميجابكسل + عدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل + عدسة ماكرو 2 ميجابكسل + عدسة بوكيه 2 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية تحتوي على عدسة واسعة F/2.0 تعمل بدقة 16 ميجابكسل.
- الهاتف مزود ببطارية قوية تعمل بقوة 4100 مللي أمبير في الساعة، كما أنه يدعم الشحن السريع (فائق السرعة) والشاحن الخاص به من نوع HUAWEI Super Charge.
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