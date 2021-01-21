تحفة جديدة من هيونداي تظهر في فيديوهات تشويقية

نشرت شركة هيونداي بعض الفيديوهات الدعائية التي تظهر جوانب من تصميم Bayon التي ستطلقها العام الجاري لتكون واحدة من أكثر سياراتها العائلية تميزا واقتصادية من ناحية استهلاك الوقود.

وبالنظر للفيديوهات التي انتشرت مؤخرا لتصميم هذه السيارة نلاحظ أن المركبة ستأتي بهيكل هاتشباك متوسط الحجم، وستحصل على مصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنيات LED، وعلى مصابيح خلفية مثلثة الشكل تتوضع بشكل عمودي، ويفصل بينها خط إضاءة مميز أحمر اللون، أما الواجهة الأمامية فستحصل على فتحات هوائية واسعة غريبة الشكل موضوعة على جانبيها.

ومن الداخل ستأتي هذه المركبة بواجهة قيادة مجهزة بشاشة لمسية كبيرة مثبتة في منتصفها، وبجانبها شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية، كما ستجهز القمرة بأنظمة تكييف يمكن التحكم بها لتعديل الحرارة بشكل منفصل بالنسبة لكل جانب.

وستحصل هذه السيارة على أنظمة ملاحة تعتمد على الأقمار الصناعية، وعلى أنظمة لطلب النجدة وتحديد موقعها في حالات الطوارئ، إضافة إلى أنظمة مولتيميديا قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة المحمولة.

ومن المفترض أن تحصل Bayon على محركات اقتصادية بسعة 1.0 و1.4 ليتر، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، وعلب ميكانيكية بـ 5 سرعات.