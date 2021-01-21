تسريبات تكشف مواصفات ”Mate X2” القابل للطي من هواوي

أعلنت شركة الهواتف الصينية هواوي عن الجيل الأول من الهاتف الذكي Mate X القابل للطي في فبراير 2019 وتم إتاحته للشراء في نوفمبر من العام ذاته.

وكشفت الشركة عن إصدارها الجديد تحت اسم Huawei Mate Xs في فبراير من العام الماضي، ووفقا للنماذج السابقة، تخطط الشركة لإطلاق Huawei Mate X2 المرتقب في فبراير المقبل.

وبالأمس، ظهر هاتف Mate X2 برقم طراز TET-AN00 / TET-AN10 بموقع الشهادات الصيني TENAA، ولم تكشف المنصة عن أي معلومات عن مواصفاتها، ومع ذلك، شارك مسرب صينى موثوق المواصفات الكاملة لهاتف Mate X2 اليوم.

بحسب صفحة “ The tipster“ المعروفة بتسريباتها الصحيحة، يأتي جهاز Mate X2 بأبعاد 161.8 × 145.8 × 8.2 ملم ويزن 295 غراما.

وكشفت تقارير متعددة أن الشركة ستتخلى عن التصميم الخارجي القابل للطي الذي تم توفيره في طرازي Mate X و Mate Xs.

بينما يدعي التسريب الجديد أن هاتف Mate X2 من هواوي سيحتوي على شاشة قابلة للطي داخلية مقاس 8.01 بوصة تنتج دقة 2480 × 220 بكسل.

كما يتميز الجانب الأمامي للهاتف بشاشة ثانية بحجم 6.45 بوصة، ويوفر دقة 2270 × 1160 بكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

ومن المتوقع، أن يأتى الرائد الجديد بإعدادت كاميرا رباعية، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل، 16 ميغابيكسل، 12 ميغابيكسل، و8 ميغابيكسل. كما يدعم الهاتف القابل للطي التقريب البصري الهجين 10x.

وسيعمل معالج Kirin 9000 الرائد على تزويد جهاز Mate X2 ببطارية تبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن يأتي مع دعم الشحن السريع بقوة 66 واط. سيتم تثبيته مسبقا بنظام التشغيل Android 10.

ومن حيث المظهر العام، سيشبه جهاز Mate X2 بعض الشيء سلسلة هواتف سامسونغ الحديثة القابلة للطي “ Galaxy Fold ”، وسوف يأتي بماسح البصمة على الحافة اليمنى للهيكل، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.