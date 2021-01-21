نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية 2021 الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولين العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية، الناقلة لمباريات الدوري المصري والبطولات المختلفة حيث اشتعلت المنافسة في بطولة الدوري العام بعد فوز نادي الزمالك أمس علي فريق الجونة وتصدره بطولة الدوري العام الممتاز، فيما يلتقي المارد الأحمر مع فريق المقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم في مبارة هامة جدا يتم إذاعتها علي قنوات أون تايم سبورت الرياضية، تزداد صعوبة المبارة لعدة أسباب منها خسارة فريق النادي الأهلي اربع نقاط عقب تعادلين والسبب الآخر إيقاف الحارس الدولي محمد الشناوي عقب المشادة التي جرت بينه وبين حكم مباره الأهلي وسرميكا كليو باترا.

تردد قناة اون تايم سبورت HD الرياضية



يتمكن المشاهدين متابعة مبارة اليوم بين الأهلي والمقاولين العرب عبر تردد قناة on time sport عبر التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات تردد 12654 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي

On time sport 2 القناة القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

On time sport 3 القناة القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 افقي معدل الترميز 27500

مباريات اليوم على on time sport

في الخامسة من مساء اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021 يلتقي فريق نادى المقاولين العرب مع النادي الاهلي المصري، والتي يطمح فيها المارد الأحمر بقيادة مدربة الجنوب افريقي موسيماني من تحقيق الانتصار للحاق بالفارس الأبيض نادي الزمالك المصري المتصدر لبطولة الدوري الممتاز حتي اليوم بفارق نقطتين عن النادي الاهلي، فيما يطمح عماد النحاس في تحقيق نتيجة إيجابية مع المارد الأحمر لتعويض سلسلة النتائج السليبة التي لحقت بنادي المقاولين العرب منذ بدء الموسم الجديد.



ترتيب الدوري المصري

يتربع نادي الزمالك منفرداً بالصدارة برصيد 19 نقطة فيما يأتي النادي الاهلي برصيد 17 نقطة فيما يأتي الجونة برصيد 15 نقطة في المركز الثالث من 8 مباريات، في المركز الرابع النادي المصري برصيد 13 نقطة وبنفس الرصيد مصر المقاصة، حيث يتم اذاعة كافة المباريات علي تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية 2021.