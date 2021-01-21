نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجى مجانا الموسم 17 شحن الريال باس السيزون الجديد مجانا 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجى مجانا الموسوم الجديد لقد قامت PUBG MOBILE بتحديث من السيزون الـ 16 إلى سيزون جديد وهو الـ 17، لقد تم أصدار السيزون يوم 17 يناير 2021، حيث طرأت الكثير من التطورات في اللعبة مثل تغير الملابس وتم تغير الخرائط والأسلحة تم تحديث شكلها وكفائتها، وتم تغير أشكال الوجه للسيزون بالكامل وإعطاء الجميع مكافئات مبهرة، حيث تعرف لعبة ببجى بتطويرها دائما وتميزها فري الرسومات الجرافيكية التي تجذب اللاعبين.

شحن شدات ببجى مجانا

تتعد طرق الشحن ولكن تبقي افضلهم هي الشحن عن طريق مشاهدة الإعلانات اليومية التي توفرها اللعبة يوميا حيث من الممكن أن تصل إلى ألف شدة يوميا عن طريق مشاهدة الإعلانات فقط، ولكن يوجد طريق اخرى وهى الشحن عن طريق الـ ID رقم التعريف الخاص بك داخل اللعبة وسوف تتعرف الآن على الخطوات اللازمة للشحن:

يجب أولا الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببجى الذي يدعى (شحن شدات ببجى).

ثم اختيار الدولة الذي يريد الشحن أليها، ومن ثم سوف يظهر الموقع أسعار الشدات المتاحة.

قم باختيار الشدات التي تريدها والطريقة المناسبة للشحن ثم الضغط على (أنقر الآن).

وانتظر قليل حتى يتم الشحن، وأخيرا استمتع بالشدات الإنهائية وقوم بترقية أسلحتك ومستواك داخل اللعبة.

خطوات شحن شدات ببجى مجانا

يجب أولا الذهاب إلى موقع (بطاقاتي) المشهور جدا بين ألاعبين الماهرين.

اكتب بريدك الإلكتروني الذي تريد إرسال علية الكود.

وبعد أن يصل الكود على بريدك، اذهب إلى الموقع واكتب كود التعريف الخاص بك.

اضغط على كلمة Redeem، وانتظر قليلا حتى يصلك الشدات.

وأخيرا استمتع بشدات والسكنات المجانية كما يحلو لك.

أسعار شدات ببجى