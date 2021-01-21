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عمر شويل - جدة قامت شركة كيا في الأيام الأخيرة الماضية بالإعلان عن سيارتها الجديدة ماركة Kia K5، شركة كيا من الشركات الكبيرة المتخصصة في صناعة أفضل أنواع السيارات الكورية العملاقة، بعد الإعلان عن طرح السيارة الجديدة التي تمتلك أفضل المواصفات العالية، تتميز السيارة أيضا أن تصميمها رياضي يناسب الجميع، مقصورة السيارة كبيرة، مزودة بأحدث التقنيات، سوف نحدثكم عن أهم الإمكانيات الموجودة بالسيارة، أسعارها في المملكة العربية السعودية.

أبرز مواصفات كيا K5 وسعرها اليوم في السعودية

السيارة الجديدة متاحة الآن في المملكة العربية السعودية، تعد من أحدث الموديلات التي قامت شركة كيا بطرحها موديل Kia K5 2021، السيارة متاحة بنوعين مختلفين النوع الأول من السيارة جاء تصميمه بمحرك تصل سعته إلى 2000 سي سي 4 أسطوانات بقوة 152 حصان، يصل عزم الدوران إلى 192 نيوتن متر، الناقل الأوتوماتيكي يصل إلى 6 سرعات، يأتي النوع الثاني من السيارة بمحرك سعة 2500 سي سي 4 أسطوانات بقوة 192 حصان، عزم دوران 246 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

سعر سيارة كيا الجديدة في السعودية

يأتي تصميم السيارة بالشكل الرياضي الحديث حيث أنها تضم الأنظمة التفاعلية الحديثة، تصميمها جرئ بشبك وجه النمر الأمامي، مصابيح السيارة رشيقة وسقفها مائل، تأخد السيارة مظهر الكوبية، بجنوط 18 بوصة، تتميز السيارة بمظهر متطور، رياضي كما أن مظهر السيارة ششالرشيق يجعلها أكثر تطور، مظهراً رياضيا مما يرفع مستوى التركيز للسائق بسبب الخامات الداخلية ذات الطابع الفخم، المتطور كما يأتي تصميم السيارة الداخلي مزود بأحدث التقنيات، الوسائل الحديثة لأنها مزودة بشاشة نظام معلوماتي للترفيه، تأتي الشاة بتاتش حراري 10.25 بوصة، تتضمن السيارة تكييف أوتوماتيكي ذو فتحات تهوية خلفية بالإضافة إلى السماعات الصوتية الحديثة التي تصل إلى 12 سماعة دبل بيز، ويأتي سعر السيارة يصل إلى 90.330 ريال، 142.655 ريال للموديل الأعلى فئة.