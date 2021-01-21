نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي نوفا 7i تم طرح الهاتف الجديد مواصفات وسعر وإمكانيات جديده في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي نوفا 7i الهاتف الجديد الذي تم طرحه مؤخراً من شركة هواوي الشهيرة والذي تم طرحه بمواصفات وسعر وإمكانيات جديدة في الأسواق حيث سعر هواوي نوفا 7i تم تحديده من قبل الشركة المصنعة للهاتف وربما يختلف السعر للهاتف في كل دوله صعوداً أو هبوطاً وفقاً لأسباب عديده منها قوة العملة المحلية أو الإجراءات التي تتم داخل المنافذ الجمركية للتسعير كما صرحت الشركة عن مواصفات هواوي نوفا 7i سواء في الشكل الخارجي للهاتف أو الإمكانيات الداخلية التي يحتوي عليها كما أن سعر هواوي نوفا 7i جرير داخل المملكة العربية السعودية كما تعودنا منه يتم عمل العروض التي ربما تكون شهرية أو أسبوعيه حسب ما يتم تحديده من قبل الإدارة علي المنتجات المختلفة ويتم تحديد السعر والعرض للهاتف ويمكنكم معرفة هواوي نوفا 7i جرير ما هو العرض وما هو السعر إذا ما تم تحديد ذلك والإعلان عنه وسيتم عرض كل ما يخص huawei nova 7i في كل ما يخص الهاتف سواء من مواصفات أو من سعر أو من أمكانيات خاصة في موبايل هواوي نوفا 7i في السطور التي تحتوي عليها هذه المقالة .

هواوي نوفا 7i الجديد وما تم التصريح به من قبل الشركة المنتجة فيما يتعلق بالهاتف

قالت الشركة عن الهاتف أنه تم الإعلان عنه وهو من فئات الهواتف المتوسطة في كافة الأسواق ويأتي الهاتف بعديد من المزايا كما قالت الشركة أنها أطلقت الهاتفي في أسواق عديدة في دول مختلفة علي مستوي العالم ويأتي طرح هذا الهاتف huawei nova 7i من الشركة بعدما ما تم تصريحه من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهواتف هواوي ورداً من الشركة أطلقت huawei nova 7i ويأتي الهاتف مع المواصفات القوية ومتعدده قد قالت الشركة أنها تعود للأسواق مره أخري موبايل هواوي نوفا 7i .

مواصفات هواوي نوفا 7i الجديد وما يحتويه الهاتف من المواصفات الداخلية والخارجية :-

huawei nova 7i يصل وزن الهاتف إلي 183 جرام وأبعاد الهاتف 159.2 * 76.3 * 8.7 ملم . يأتي التصميم الخاص بالهاتف من البلاستيك من مادة البولي كارب ونيت وأطار خارجي من البلاستيك . يحتوي الهاتف من الداخل علي مكان لشريحتين أتصال متوافق مع شبكات 4g أو يحتوي علي مكان شريحة واحدة مع الكارت الخاص بالذاكرة الداخلية بحجم 256 جيجا بايت . المواصفات الخاصة بالشاشة فهي من نوع ltps lps lcd ويصل حجمها إلي 6.4 بوصه ودقتها 2310 * 1080 ميجا بكسل وجودة الشاشة fhd مع كثافة البيكسلات يصل إلي 398 بكسل لكل بوصة وفيما يخص عرض الهاتف أبعاده 19.5 * 9 والشاشة بحجم كامل وثقب في الشاشة أعلي اليسار خاص بالسلفي . يأتي المعالج الخاص بالهاتف من هاي سيليكون كيرين 810 بحجم متوسط ونواة ثمانية والدقة الخاصة بالتصنيع 7 نانو والقوة تصل إلي 2.27 جيجا هرتز والمعالج أيضاً معالج رسومي بتقنية mali-g52 mp6 وحقق معالج الهاتف 286 نقطة في الاختبار الخاص أنتوتو الذي يعادل في اختباره اختبار سناب دراجون . الهاتف الجديد من الهواتف ألأند رويد من فئة 10 والواجهة الخاصة به من تقنية emui 10 الجديدة . مساحة التخزين الخاصة huawei nova 7i بحجم 128 جيجا بايت مع الرام الخاص به بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة الهاتف الداخلية من نوع ufs2.1 .

هواوي نوفا 7i جرير ومواصفات الكاميرا الخاصة بالهاتف الجديد من شركة هواوي :-

الكاميرا السلفي للهاتف الدقة تصل إلي 16 ميجا بكسل وفتحة العدسة الخاصة بالهاتف f / 2.0 والمدعمة بتقنية hdr والتي من شأنها أن تدعم تصوير الفيديوهات بجودة تصل إلي 1080 * 30 fps .

الكاميرا الخلفية لهاتف هواوي نوفا 7i تأتي رباعية ودقتها تصل إلي 48 ميجا بكسل وفتحة العدسة بحجم f / 1.8 ودقتها بحجم 8 ميجا بكسل وفتحة العدسة للهاتف f / 2.4 .

الكاميرا الثالثة من الكاميرات الأربعة للهاتف دقتها 2 ميجا بكسل وفتحة عدستها بدقة f / 2.4 وهي بحجم ماكرو للتصوير عن قرب ولتقريب المسافة .

huawei nova 7i والكاميرا الرابعة الخاصة بالهاتف دقتها 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة للكاميرا بحجح f / 2.4 والمختصة بتقنية العزل في الكاميرا .

huawei nova 7i وما هي المواصفات الأخري التي يشتمل عليها الهاتف الجديد :-

الهاتف يدعم الخاصية الخاصة بالفلاش وهو بتقنية ليد panoramam hdr وجودة تصوير الفيديوهات بجودة 1080 * 30 fbs التقنية المتعارف عليها في جودة الفيديوهات . الهاتف الجديد من هواوي يدعم منافذ السماعات الخاصة بالهاتف بمنفذ سماعات 3.5 ملم . يأتي الهاتف huawei nova 7i بخاصية بصمة الأصبع الموجودة علي الزر الخاص بالباور . أما فيما يخل ألوان الهاتف تم طرح الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة هما الأخضر والأبيض والأسود .

سعر هاتف huawei nova 7i داخل المملكة العربية السعودية :-

سعر الهاتف الجديد داخل السعودية 1655 ريال سعودي ويختلف السعر حسب اللون ومساحة التخزين . سعر هواوي نوفا 7i جرير يتحدد بناءً علي أن مت تم عمل العروض علي الهاتف وربما يكون العرض لمدة أيام أو أسبوع وذلك وفقاً لما تحدده إدارة جرير طبقاً لما يتحدد من سعر ومواصفات هواوي نوفا 7i .

هواوي نوفا 7iيأتي هذا الهاتف الجديد بخاصية مدعمة وهي خاصية الاتصال بتقنية إن أف سي ويحتوي علي الشريحة الخاصة بالهاتف من التقنية الحديث النانو وبه شاحن يتوافق مع الشواحن usb ومميزات أخري في الهاتف الذي تم طرحه من الشركة بثلاث ألوان مختلفة ومساحات تخزين مختلفة ويبقي التقييم إلي المستخدم بحكمه علي قوة ومزايا الهاتف الجديد .