نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث باقات الإنترنت من موبايلي وتفعيل النت اللامحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث باقات الإنترنت من موبايلي، تقدم شركة موبايلي للاتصالات أفضل العروض على الباقات سواء باقات الاتصالات أو باقات الانترنت، ويسعى الكثير من مستخدمي موبايلي الحصول على الانترنت اللامحدود وتفعيله، وتقدم الشركة تلك الخاصية للهواتف المفوترة ومسبقة الدفع، حيث نحتاج الباقات اللامحدودة طوال الوقت نظرًا للاستخدام الكبير للانترنت طوال الوقت.

تفعيل نت لامحدود من موبايلي

تقدم شركة موبايلي عروض يومية وأسبوعية وشهرية على الانترنت والمكالمات، ولاقت الشركة الكثير من المستخدمين والمعجبين بالخدمات والعروض التي تقدمها، ونجد الكثير من البحث عن عروض موبايلي إنترنت، وتلك طريقة تفعيل نت موبايلي اللامحدود:

يمكن الاتصال على الدعم من خلال طلب الرقم 1100 والتفعيل من خلاله. أو طلب كود تفعيل الانترنت اللامحدود من موبايلي، من خلال إرسال كود الباقة للرقم 1100. تحميل تطبيق موبايلي والبحث عن الباقة والاشتراك بها. التوجه لفرع شركة موبايلي الأقرب لتفعيل باقة الانترنت اللامحدود. زيارة صفحة شركة موبايلي الرسمية والاشتراك.

باقات موبايلي إنترنت شهر لا محدود للمفوتر

تمتاز شركة موبايلي بتقديم العروض المتنوعة والمختلفة والدائمة للعملاء وخاصةً عروض الإنترنت اللامحدود، حيث يساعدهم في الحصول على عدد لا محدود من ميجات الانترنت وسرعة عالية، ويمكن الاشتراك في باقات موبايلي إنترنت اللامحدودة من خلال التالي:

باقة مفوتر 50 ريال من موبايلي

الباقة تشمل العديد من المميزات منها:

ثلاثة جيجا بايت انترنت.

300 دقيقة لأي شبكة محلية.

50 ريال نصية قصيرة.

كود تفعيل باقة مفوتر 50 ريال هو 7651 ويرسل لرقم 1100.

باقة مفوتر 100 ريال من موبايلي

مميزات باقة مفوتر 100 ريال:

20 جيجا بايت انترنت.

100 رسالة نصية قصيرة.

1500 دقيقة صالحة لأي شبكة محلية.

كود تفعيل باقة مفوتر 100 ريال هو 7612 ويرسل للرقم 1100.

باقة مفوتر 200 ريال من موبايلي

مميزات باقة مفوتر 200 ريال:

200 رسالة نصية قصيرة.

دقائق لامحدود صالحة لأي شبكة محلية.

97 جيجا بايت انترنت، بالإضافة لعدد لا محدود من الميجات للسوشيال ميديا.

الحصول على رقم مميز.

كود تفعيل باقة مفوتر 200 ريال 7622 لرقم 1100.

باقة مفوتر 300 ريال من موبايلي

مميزات باقة مفوتر 300 ريال: