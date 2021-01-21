نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب المعلومات من تطبيق واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب المعلومات من تطبيق واتساب، أعلن واتساب تصريحًا منذ فترة بسيطة عن تحديث جديد لخصوصيات وسياسة تطبيق واتساب تسمح بمشاركة بعض الخصوصيات التابعة للمستخدم، وكانت المشكلة الكبرى في عدم وجود اختيار لقبول أو رفض ذلك التحديث ولكن من يرفض التحديث يتم غلق حسابه بشكل نهائي، لذلك يجب على مستخدمي تطبيق واتساب ويريدون التكملة الموافقة على التحديث الأخير والموافقة على مشاركة معلوماتهم، لذلك هناك الكثيرين منا يرغبون في معرفة ما إذا قاموا بقبول التحديث الجديد لتطبيق واتساب أم لا من خلال خاصية طلب معلومات الحساب من واتساب.

طلب معلومات الحساب من تطبيق واتساب

هي خاصية تتيح للمستخدم بالتعرف على موافقته من عدمها على تحديث واتساب الأخير وذلك وفقًا لما ذكرته جريدة سكاي نيوز، وأوضحت أن تلك طريقة طلب معلومات الحساب من التطبيق:

قم بفتح تطبيق الواتساب الموجود على الهاتف الأندرويد. الضغط على النقاط الثلاثة العلوية بيمين الصفحة، واختيار أيقونة الإعدادات أو Settings. تظهر صفحة جديدة بها مجموعة من الخيارات، يتم الضغط على Account أو الحساب. لتظهر صفحة أخرى جديدة يتم الضغط على خيار Request account information أو طلب معلومات الحساب. بعد ذلك من الخيارات الجديدة يتم الضغط على request report أو طلب تقرير، وحينها سيظهر تغيير في الوضع على الشاشة ليتم التأكيد برسالة تم الإرسال Request sent.

مدة الحصول على تقرير طلب المعلومات

ويقوم واتساب بإرسال تلك المعلومات في مدة 3 أيام حينما يتم تجهيز التقرير، وحينها سيقوم واتساب بإرسال إشعار يوضح بأن التقرير أصبح جاهزًا، ويعطيك مهلة أقصاها 30 يومًا لتتمكن من تحميل تقرير طلب المعلومات، ويمكن طلب التقرير بعد مرور مدة الثلاثون يومًا، وعندما يتوفر التقرير وترغب في تحميله يتم الضغط على Download report أو تحميل التقرير، ليتم حينها تحميل التقرير بهيئة ملف Json أو Html، وبعد ذلك يتم فتح التقرير والبحث عن شروط الخدمة ليظهر لك موافقتك على تحديثات تطبيق واتساب أم لا.