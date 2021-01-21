نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ليبيا الرياضية 2 || Libya Sport 2 HD الناقلة لمباريات كأس إيطاليا بين لانسيو وبارما في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة ليبيا الرياضية 2 الناقلة للعديد من المباريات المحلية والأوروبية والتي أعلنت نقل كاس إسبانيا عبر قناتها المفتوحة، حيث تقوم القناة بنقل مباريات دول شمال إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، وتقوم أيضا بنقل مباريات الدوري الليبي وقد أعلنت نقل مباريات كأس إيطاليا، وذلك بعد نقلها مباراة نهائي كاس السوبر الإيطالي أمس الأربعاء لفريقي نابولي ويوفنتوس بدلا من قنوات السعودية الرياضية.

مباريات كأس إيطاليا 2021

تردد قناة ليبيا الرياضية 2

تقوم القناة بنقل العديد من المباريات وقد أعلنت نقل مباريات كأس إيطاليا بالرغم من توقع الجماهير أن تنقله السعودية الرياضية، ولكن القنوات السعودية لم تقم بتجديد البث الحصري للمباريات هذا العام وقامت الليبية الرياضية بنقلها على قنواتها الأولى والثانية حصريا وبشكل مجاني، وهذا مما رفع متابعي القناة من جميع دول شمال إفريقيا وشرق أسيا وتقوم بنقل الإحداثيات على قمر نايل سات.

القناة ليبيا الرياضية 2 التردد الحالي 11766 أو 12303 الاستقطاب أفقي الترميز 5/6

مباراة لانسيو وبارما

تقام مباراة الدور السادس عشر بين فريقي لانسيو وبارما في مواجهة صعبة بين الفريقين للتنافس للصعود لدور الثمانية من البطولة، وتتطلع الجماهير لفوز أحد الفريقين لقوتهما، حيث يعتبرا من أقوى الفرق في هذه المنافسة ولكل منهما نقاط القوة، ويستقبل ملعب الأوليمبيكو لقاء الليلة، وقد أعلنت القناة الرياضية الليبية الثانية نقل المباراة اليوم مما أفلج صدور المشجعين لوجود قناة مفتوحة متاحة لهم ليتمكنوا من متابعة المباراة الليلة.

توقيت مباراة الليلة

تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة بتوقيت جرنتش

العاشرة والربع بتوقيت القاهرة

الساعة الحادية عشر وربع بتوقيت السعودية

ويكون مدرب فريق لانسيو: سيموني انزاجي

بينما يكون مدرب بارما روبيرتو دافيرازا

ويحكم المباراة الحكم ماركو دي بيلو.

ويتابع جماهير الكرة الأوروبية التي تكون أكثر تشويقا وإثارة المباراة اليوم عبر القنوات الإيطالية وسط ترقب الفائز بين الفريقين الكبيرين، وتقوم الجماهير العربية العاشقة للمباريات الأوروبية المتابعة مساء اليوم على شاشة القناة الليبية على القمر الصناعي المصري نايل سات.