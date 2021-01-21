نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحداثيات قناة ليبيا الرياضية 2 الناقلة لمباراة لانسيو وبارما في مباريات كأس إيطاليا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد ليبيا الرياضية 2 ضمن قنوات ليبيا الرياضية الاثنين التي تقوم بنقل العديد من المباريات المحلية والأوروبية مع الإقبال الجماهيري الكبير على كرة القدم بين المشجعين، حيث بعد عمل الحجز المنزلي زاد بحث مشجعي كرة القدم على القنوات الرياضية ويرتفع البحث اكثر على القنوات المفتوحة التي تقوم بنقل المباريات، وخاصة تلك المباريات العالمية ذات المتابعة الجماهيرية الغير مسبوقة.

متابعة المباريات الأوروبية الكبيرة

مباريات كاس إيطاليا يناير 2021

انطلقت بطولة كاس أنطاليا وتنافست فيها الفرق الكبيرة وسط متابعة رياضية وجماهيرية كبيرة ووصلت الفرق لمباراة اليوم، حيث يتنافس فريقي لانسيو وبارما على الفوز بدور السادس عشر ليصل الفائز منهما لدور الثمانية وسط ترقب جماهيري كبير من جماهير الكرة العرب وأيضا الأوروبيين، حيث يتوقع الجميع مباراة حماسية كبيرة اليوم بعد تراجع توقع أيهما له أحقية الفوز، ويرى المحللين تعادل في قدرات كل فريق مما يجعل ل منهما مؤهلا للفوز الليلة وتنقلها قناة ليبيا الرياضية 2.

تردد ليبيا الرياضية 2

اسم القناة ليبيا الرياضية 2 أحد الترددين 11766 أو 12303 الاستقطاب أفقي تصحيح الخطأ 5/6

مباراة لانسيو وبارما

مباراة كبيرة تأتي في إطار الدور السادس عشر من مباراة كأس إيطاليا، على أرض ملعب الأولومبيكو الشهير بالتوقيتات التالية:

الساعة 8:15 بتوقيت جرنتش.

تمام الساعة 10:15 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ويكون مدربي الفريقين: سيموني انزاجي للفريق لانسيو بينما يقوم المدرب بارما روبيرتو دافيرزارا بالتدرسي للفريق الآخرـ ويكون حكم المباراة الليلة ماركو دي بيلو.

وقد قامت القناة أمس الأربعاء بنقل مباراة نهائي كاس السوبر الإيطالي على الهواء مباشرة وذلك بعد الإعلان عن نقل المباراة بدلا من توقعات الجماهير الخاطئة، حيث تابع الجماهير البطولة بالعام الماضي على قنوات السعودية الرياضية بينما لم تقم القناة بتجديد الاشتراك في نقل المباريات هذا العام وأعلنت القنوات الإيطالية نقلها حصرا، وقامت القناة الليبية الرياضية الأولى والثانية بنقل المباريات من التلفزيون الإيطالي، وتقوم بعمل الاستوديو التحليلي المميز قبل المباراة لتحليل أداء الفرق ودراسة نقاط الضعف والقوة في كل فريق ويترقب الجماهير توازنا كبيرا في أداء الفرقتين اليوم حيث يعتبروا من اقوى الفرق بكأس أنطاليا ويتوقع البعض التعادل.