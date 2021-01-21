نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 بالطريقة الصحيحة والحصول على ألاف الجواهر بشكل يومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021، لعبة فري فاير هي أحد الألعاب القتالية المشهورة جدا حول العالم حيث انتشرت مؤخرا مثل لعبة ببجي ولعبه فورتنايت، يتم لعب هذه اللعبة بمشاركة الأهل والأصدقاء أو الكثير من الأشخاص المختلفة، ولاستخدام هذه اللعبة والحصول على أعلي المستويات يتم استخدام العملات الافتراضية التي تسمى بالجواهر داخل اللعبة، لذا يبحث الكثير من المستخدمين عن طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا للتمكن من شراء الكثير من الأدوات المستخدمة بداخل اللعبة، ومن خلال السطور التالية إليكم على موقع ثقفني طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021

تُعد هذه الجواهر أحد الأشياء المهمة جدا بداخل اللعبة، فمن خلالها يمكن للاعب أو المستخدم شراء الملابس المختلفة وشراء السكنات وشراء المعدات اللازمة لحوض الحروب المختلفة، وأيضا من خلالها يمكن شراء الأسلحة والمعدات التي تساعد في الوصول إلى أعلي مستويات اللعبة، ويوجد هناك الكثير من طرق شحن جواهر فري فاير مجاناً ومن أهمها شحن جواهر فري فاير عن طريق الاي دي.

شحن جواهر فري فاير عن طريق id

يمكن الحصول على جواهر فري فاير من خلال النقاط التي تمنحها التطبيقات عند تحميلها أو بعض الألعاب؛ حيث تعطي هذه الألعاب بعض التعليمات بدعوة الأهل والأصدقاء، وبعد التطبيقات تعطى عدد من استطلاعات الرأي، ومنها يتم إعطاء بعض النقاط، ومن خلال هذه النقاط تُشحن جواهر شحن فري فاير مجانا وذلك بالخطوات التالية:

ما عليك فعله هو الدخول إلى قسم الإعدادات في الهاتف الأندرويد أو الأيفون ثم الدخول إلى متجر جوجل بلاي، والضغط على الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى، ثم اختيار الخانة المخصصة للدفع، ومنها يتم اختيار خانة خيارات الدفع الأخري، ثم يختار اللاعب علامه الدفع في جوجل كروم، بعد ذلك يتم الدخول إلى الإعدادات مره أخرى، والدخول إلى خانه الدفع واختيار أمريكا لجعل الحساب أمريكي، ثم تكتب كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم الضغط على كلمة حفظ وعند الرجوع إلى الصفحة الرئيسية سوف تلاحظ وجود الكثير من النقاط والتي يمكن تحويلها إلى جواهر فري فاير وشحن الآلاف من جواهر فري فاير لحسابك الشخصي بداخل اللعبة أو مشاركتها مع الأصدقاء والأهل.