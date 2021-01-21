نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير مجاناً من خلال أل ID والعديد من الطرق لشحن الجواهر مجاناً في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير مجاناً من خلال أل ID والعديد من الطرق لشحن الجواهر مجاناً، قد وفرنا لكم زوار موقعنا الأعزاء بعض الطرق لشحن جواهر فري فاير مجاناً 2021، والتي يبحث عنها الكثير من عشاق لعبة فري فاير في الوقت الحالي، حيث ازداد السؤال كثيراً في الفترات الأخيرة عن كيف يتم شحن جواهر فري فاير بطريقة صحيحة ومضمونة وبدون تعرض الهاتف الجوال إلي ضرر، حيث قامت بعض المواقع الوهمية بإعلان انه سوف يتم شحن الجواهر الخاصة بالعبة فري فاير، ولاكن عند الدخول تعرض الكثير من اللاعبين في التهكير وغلق الحساب الخاص باللعبة، لان التهكير قد يؤدي إلى خسائر عديدة لشركة الألعاب الخاصة، فقد نوفر لكم بعض الطرق المختلفة الخاصة بشحن جواهر فري فاير free fire المضمونة، ولاكن عليكم اتباع مقالنا لمعرفة كيف يتم شحن الجواهر.
شحن جواهر فري فاير free fire من خلال أل ID
تعد شحن جواهر فري فاير free fire من اكثر الأمور الهامة لعشاق لعبة فري فاير والتي يتسائل الكثير عنها في هذه الأيام، حيث يعد شحن جواهر فري فاير free fire من خلال الآي دي من أسهل الطرق استخداماً ومن افضل وابسط الطرق التي يمكن أن يتم من خلالها شحن جواهر فري فاير، ويمكن أن يقوم اللاعب بشحن جواهر فري فاير للدخول علي Garena free fire، ويمكن معرفة اللاعب أن يقوم بمعرفة الحساب الخاص ب ID.
كيفية شحن جواهر فري فاير
- يمكنك القيام بالدخول علي لعبة فري فاير بالحساب الخاص بك.
- يمكنك أن تقوم بالضغط علي شكل الجواهر سوف تظهر لك شكل جوهرة لونها ازرق وتكون قيمتها باللون الأصفر.
- يمكنك بعد ذلك أن تقوم بالانتقال إلى الصفحة الرسمية للعبة لكي تقوم باختيار عدد الشحن التي تريده.
- يجب أن تقوم بتحديد المبلغ التي تريد دفعة لكي تحصل علي جواهر فري فاير.
- يمكنك أن تقوم بدفع المبلغ التي ترغب به من خلال الدخول علي جوجل بلاي وتحويل حسابك الخاص في المتجر إلى حساب أمريكي
- يمكنك دفع الجواهر من خلال استخدام رصيدك الخاص.
- يمكن إن تقوم بحساب الجميل المسجل علي هاتفك الجوال، ومن خلال الجميل الخاص سوف تظر إليك رسالة قصيرة، ومن دون الجميل لن يتم شحن الجواهر.
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