نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بابجي القوة الرونية الجديد Pubg mobile 2021 وقدرات الرونات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بابجي القوة الرونية الجديد Pubg mobile 2021، قد أعلنت لعبة Pubg mobile العالمية عن إتاحة وضع القوة الرونية الجديدة ضمن التحديث الأخير لشهر يناير 2021 رقم 1.2، حيث سيمنحك الرون المُختلف في هذا الوضع الجديد قوة جديدة عندما تدخل جزيرة الزهور سوف تتأثر بالرون، عليك إختيار الرون المُفضل لديك من بين الخيارات الثلاثة سواء كان رون القطب الشمالي، رون الرياح، أو الرون الناري، ومن ثم سيتم إحضاره إلى المباراة وسوف تحتاج إلى الكريستال لتنشيط القوة الرونية الخاصة بك، لذلك يجب عليك البحث عن الكريستال وجمعه خلال المباراة، وسيضمن وجود ما يكفي من الكريستال إمكانية الاستمرار في إستخدام القوة الرونية طوال المباراة، وعن خصائص وقدرات كل رون فسوف نقوم بشرح كل رون على حدا.

تحديث بابجي القوة الرونية الجديد 2021

تم إجراء تعديلات جديدة وتحديثات شملت القوة الرونية في لعبة بابجي 2021، لذا فسوف نشرح لك بالتفصيل عزيزي الزائر خصائص وقدرات الرون الأول الرون الناري، الرون الثاني رون الرياح، الرون الثالث رون القطب الشمالي في تحديث لعبة بابجي القوة الرونية Pubg mobile 2021.

خصائص وقدرات الرون الأول الرون الناري

يتميز الرون الناري في لعبة بابجي 2021 بقدرتين هما عجلة الحمم البركانية والذخيرة الحارقة، حيث يتكلف إستخدام عجلة الحمم البركانية 10 كريستالات وعند إستخدام هذه القدرة يتم استدعاء عجلة الحمم البركانية لتتدحرج إلى أمام اللاعب لمدة 10 ثواني، ثم تبقى ثابتة دون حراك لمدة 120 ثانية قبل أن تختفي وفترة تهدئة المهارة هي 10 ثواني، كما يمكنك إستخدام ما يصل إلى 3 عجلات حمم بركانية فقط، وسوف تُسبب عجلة الحمم البركانية ضرر حارق للأعداء عند لمسها وسيستمر العدو في تلقي الضرر أثناء تأثير الاحتراق حيث تتمتع العجلة بقدر هائل من المتانة والقوة.

تعمل الطلقات العادية على التقليل من متانة العجلة حتى يتم تدميرها بشكل كامل وتُسبب الذخيرة المتجمدة في ضرر 1.5 أضعاف عجلات الحمم البركانية، وأسلحة الاشتباك تُسبب 20 ضعف من الضرب، وتتكلف إستخدام الذخيرة الحارقة 5 كريستالات وعند إستخدام هذه القدرة تُصبح ذخيرة اللاعب هي الذخيرة الحارقة، والتي تستمر لمدة 30 ثانية و15 ثانية فقط للتهدئة.

خصائص وقدرات رون الرياح في تحديث بابجي 2021

يتمتع رون الرياح في تحديث بابجي 2021 القوة الرونية بقدرتين درع الرياح وتعزيز سرعة الرياح، تتكلف 10 كريستالات لاستخدام درع الرياح وفترة تهدئة المهارات هي 60 ثانية وعند إستخدام هذه القدرة سيتم حماية اللاعب بحاجز وقائي يبلغ نصف قطر درع الرياح ثلاثة أمتار لتقوم بحماية اللاعب من جميع الاتجاهات، ويُقلل من ضرر الطلقات النارية بنسبة 27 % ولكنه لا يُقلل من ضرر الرصاص، والذي يتم إطلاقه داخل الدرع ويستمر الدرع لمدة 55 ثانية ولكنه لا يتحرك مع اللاعب، ويُكلف 5 كريستالات لاستخدام تعزيز سرعة الرياح والتي تُعزز قدرات اللاعب لمدة 30 ثانية، وعند تفعيل زيادة سرعة الرياح يتم زيادة سرعة إعادة التلقيم للاعب بنسبة 50 % وزيادة سرعة الحركة بنسبة 10 %، وهناك ضرر 1.5 أضعاف للحواجز الجليدية وفترة تهدئة القدرة هي 60 ثانية.

خصائص وقدرات الرون الثالث رون القطب الشمالي

يتمتع رون القطب الشمالي في تحديث بابجي 2021 القوة الرونية بقدرتين وهما جدار الجليد والذخيرة المُجمدة، يتكلف اللاعب 10 كريستالات لاستخدام قدرة جدار الجليد وعند إستخدام هذه القدرة يتم إنشاء جدار جليدي بحجم 3 x 3 والذي يتكون من 9 كُتل جليدية ولكل كُتلة متانتها الخاصة ولا يختلف اختفاء أحدهم عن موقع متانة الكُتل الأخرى، لذا فمن الصعب على الأعداء تدمير الجدار الجليدي الخاص بك تماما دفعة واحدة، حيث سيتم رفع اللاعب بواسطة الجدار الجليدي ويستطيع التسلق فوق الجدار أو استخدامه للتسلق لأماكن أعلى.

فترة تهدئة المهارة هي 10 ثواني ويمكنك تحرير 3 جدران من الجليد في نفس الوقت للحماية، ومع ذلك الرصاص الذي سيتم تعريزه بواسطة مهارة تعزيز الرياح سوف يتسبب في ضرر 20 أضعاف الجدران الجليدية، وأسلحة الاشتباك تتسبب في 3 أضعاف من الضرر، ويتكلف 5 كريستالات إستخدام لذخيرة المُجمدة والتي تُجمد الأعداء المُصابون لمدة 30 ثانية والتهدئة تصل إلى قترة 15 ثانية.