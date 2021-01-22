نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد جميع القنوات الدينية على نايل سات 2021 بعد التعديل الجديد بالأقمار في المقال التالي
عمر شويل - جدة إحدا تردد جميع القنوات الدينية التي يتابعها جميع المسلمين بالعالم العربي وجميع الدول والقارات، وذلك لتنزيلها على جهاز الاستقبال لديهم لمتابعتها على مدار الساعة وخاصة بعد الإعلان عن تغيير عدد من القنوات التردد القديم لها في 2020، ونقوم بعرض التردد الأحدث لكل قناة وقائمة القنوات التي قامت بتغيير ترددها أو القمر الموجودة عليه.
ترددات القمر الصناعي نايل سات
إحداثيات القنوات في يناير 2021
نظرا لإحداث عدد من التغييرات والتطويرات على القمر الصناعي المصري نايل سات ليتم تخريج أقمار وأجيال أحدث لمتابعة أفضل وقنوات بدون تقطيع، أعلنت شبكة قنوات نايل سات عن تغيير عدد من الترددات الموجودة على القمر وقامت كل قناة عبر شاشتها بالإعلان عن التردد الجديد وذلك ابتداء من شهر نوفمبر 2020 وحتى الأول من يناير 2021، وقامت جميع قنوات القمر بالانتقال في اليوم الأول من هذا العام على الإحداثيات الجديدة بينما استمرت أخرى على إحداثياتها القديمة، وكانت من القنوات التي انتقلت لتردد جديد قناة أزهري وقناة الرحمة بينما استمرت قناة اقرأ وقناة الناس على التردد السابق لها دون تغيير.
تردد جميع القنوات الدينية على نايلسات
- قناة المجد قرآنية 2054
- تردد قناة الرسالة :11295
- قناة اقرأ :12034
- قناة إياك نعبد :11900
- تردد قناة العفاسي 10727
- قناة الرحمة :10873
- تردد قناة الفتح السنة النبوية :12562
- قناة الندى :11430
- تردد قناة آيات 11678
- قناة النور قرآنية :11411
- تردد قناة كرامة :10727
- قناة المديح :11488
- قناة مكة: 12398
- تردد قناة الإرث النبوي : 11334
- قناة كيف HD :11334
- تردد قناة السعودية قران :12149
- قناة السنة النبوية 12284
- تردد قناة السنة النبوية 12284
- تردد قناة الناس :12054
- تردد قناة دعوة TV :12688
- قناة الفتح الدينية 11900
- تردد قناة منهاج النبوة :10815
- قناة البصيرة 10815
- تردد قناة المحبة 10815
- قناة المعالي :10757
- تردد قناة صفا :10757
- قناة قرآن : 11179
- تردد قناة أهل القرآن :12398
- قناة الرقية الشرعية :11354
- تردد قناة الصحة والجمال :10775
- قناة الأنس :11095
- تردد قناة زاد 12226
- قناة الحافظ الجديد :12360.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد جميع القنوات الدينية على نايل سات 2021 بعد التعديل الجديد بالأقمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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