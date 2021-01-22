نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد جميع القنوات الدينية على نايل سات 2021 بعد التعديل الجديد بالأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة إحدا تردد جميع القنوات الدينية التي يتابعها جميع المسلمين بالعالم العربي وجميع الدول والقارات، وذلك لتنزيلها على جهاز الاستقبال لديهم لمتابعتها على مدار الساعة وخاصة بعد الإعلان عن تغيير عدد من القنوات التردد القديم لها في 2020، ونقوم بعرض التردد الأحدث لكل قناة وقائمة القنوات التي قامت بتغيير ترددها أو القمر الموجودة عليه.

ترددات القمر الصناعي نايل سات

إحداثيات القنوات في يناير 2021

نظرا لإحداث عدد من التغييرات والتطويرات على القمر الصناعي المصري نايل سات ليتم تخريج أقمار وأجيال أحدث لمتابعة أفضل وقنوات بدون تقطيع، أعلنت شبكة قنوات نايل سات عن تغيير عدد من الترددات الموجودة على القمر وقامت كل قناة عبر شاشتها بالإعلان عن التردد الجديد وذلك ابتداء من شهر نوفمبر 2020 وحتى الأول من يناير 2021، وقامت جميع قنوات القمر بالانتقال في اليوم الأول من هذا العام على الإحداثيات الجديدة بينما استمرت أخرى على إحداثياتها القديمة، وكانت من القنوات التي انتقلت لتردد جديد قناة أزهري وقناة الرحمة بينما استمرت قناة اقرأ وقناة الناس على التردد السابق لها دون تغيير.

تردد جميع القنوات الدينية على نايلسات