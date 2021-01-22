نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير مجانا 2021 والحصول علي ألاف الجواهر مجانا في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير مجانا لعبة فري فاير أصبحت من الألعاب المحبة لدى الكثير من الأشخاص، فيوجد تشابه كبير بينها وبين لعبة ببجي ولكن من أكثر الأسئلة التي تدور حول تلك اللعبة كيف يتم شحن جواهر لعبة فري فاير؟، ولذلك فنحن سنذكر لكم الآن أفضل طريقة لشحن اللعبة.
طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير مجانا
الطريقة التي سوف نذكرها لكم الآن لا تتوافر في الكثير من الدول، فإذا كنت مالك لماستر كارد أو بطاقة بنكية فيمكنك أن تقوم بشحن جواهر لعبة فري فاير، أما عن طريقة الشحن فهي كالتالي:
- في البداية، عليكم بالدخول إلى بلاي ستور من خلال هاتف المحمول.
- في جانب الصفحة سوف تجد طرق الدفع وباللغة الإنجليزية payment methods.
- بعد ذلك عليكم بالتوجه إلى Utiliser la facturation maroc telecom.
- وفي النهاية عليك بإضافة طريقة الدفع، والقيام بشراء المجوهرات من خلال لعبة فري فاير.
ما هي طريقة شحن جواهر فري فاير من خلال iD
هذه الطريقة تعتبر من أسهل الطرق التي من خلالها يمكنكم الحصول على جواهر لعبة فري فاير وبكل سهولة، ولذلك فنحن سنذكر الآن لكم خطوات هذه الطريقة.
- عليكم بالتوجه إلى هذا الموقع من خلال الدخول لموقع cafenetblog.
- وبعد ذلك عليك بالضغط على كلمة “Garena” من ثم النقر على register a new account.
- وعليكم بملئ معلوماتك في الخانات الفارغة المتواجدة أمامك وهي اسم المستخدم والايميل وأيضاً كلمة السر والدولة التابعة لك، ثم النقر على كلمة register now.
- بعد ذلك سوف يتم تسجيل الدخول إلى الحساب التابع لك.
- القيام باختيار طريقة الشحن التي تتوافر من ضمن الاختيارات في الموقع.
- وبعد الشحن عليك بالذهاب إلى نفس الموقع.
- عليك بالضغط على بلاير اي دي، وأدخل رقم الأيدي الخاص بك في لعبة فري فاير.
- سوف تجد أمامك نافذة فعليك بالضغط على garena shell، ثم يتم تسجيل الدخول إلى الحساب بالمعلومات الذي قمت بإدخالها في السابق.
- الآن عليك باختيار عدد الجواهر التي ترغب بها.
- سوف يأتي على الهاتف الخاص بك كود يجب عليه التحقق به للدخول إلى الموقع، وسوف تتمكن من شحن الجواهر.
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