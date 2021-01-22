نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي موبيل افضل نصائح للاحتراف 2021 نصائح للمبتدئين والمحترفين للعبة ببجى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف الآن بخطوات سهلة كيفية احتراف ‏PUBG MOBILE ببجي موبيل، حيث شهدت لعبة ببجى انتشار واسع جدا حول العالم واصبح الجميع يلعبها واصبحوا مدمنين بلعبها بطريقة كبيرة، نظرا أن اللعبة تحتوى على مستوى عالى جدا من المغامرة والأثارة التي تمنع من الاعب الشعور بالملل بسهولة، والفضل يرجع إلى مطورين ومصممين اللعبة، حيث يعملون دائما على أضافه مواسم وأسلحة جديدة.

كيفيه احتراف ببجي موبيل

قاعدة ال 6 ثواني هذه القاعدة تخص القنابل، لا تنتظر اكثر من 6 ثواني في المكان الذي يوجد به القنبلة، مثلا عندما تكون داخل منزل جديد يوجد فيه خصمك إذا قمت بضرب قنبله لا تنتظر الربع الأخير من الوقت اذهب فورا قبل أن تنفجر، تطبيق قاعدة ال 6 ثواني تمنحك فرصه حياه أطول داخل اللعبة وألا تموت بسرعه في الموقع، وتعرف كيفية شحن شدات ببجى بطريقة رسمة تصل إلى 20 ألف شدة مجانا،

الأسلحة التي تملكها

يجب أولا أن تعرف ترتيب الأسلحة مثلا ما هي اسرع الأسلحة في القتل وما هي أقوى الأسلحة وغيرها، مثلا من المستحيل أن تحارب بسلاح M4 والخصم الذي أمامك يحارب بسلاح Mk، سوف تخسر على الفور من ثاني ضربه مقابل انه سوف يموت بعد اربع أو خمس ضربات، يجب أيضا أن تعرف نوع السلاح من صوته تعرف قدرته حتى تسطيع السيطرة على الموقف، تعرف على كيفية شحن شدات ببجى مجانا.

البري فاير Bree fire

هذه تعد من اقوي النصائح حيث يجب أن تستخدم سماعه قويه جدا لأن ذلك سوف يساعدك على سماع كل شئ قبل أن تراه ويمنحك مدة طويله لكى تستعد للمواجه قبل أن تقتل الخصم وان تفجأه بمكان ضرب غير متوقع.

الدرع والخوذة

تعرف أيضا على كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا، هذه النصيحة ليست للمبتدئين فقط وأنما يجب أن تحافظ عليهم جيدا ويجب أن يكون لديك على الأقل 2 من كل من الخوذة والدرع وان تراقب مستواهما، وألا تخاف أن تواجه خصمك نهائيا.

البرون (الزحف)

أي يعنى الزحف، هذه حركه من أفيد الحركات التي تمنحك فترة أطول، بسبب انك سوف تأخذ ضرب اقل، لكن سنتعرف الآن كيف تقاوم شخص فعل حركه البرون (الدودج) وهى من أقوى الحركات اللي يعتمد عليها المحترفين في الفترة الأخيرة وهى أن تتحرك يمين ويسار بسرعه + الضغط على زر خفض الصوت (الكراوتش) حيث تنتج حركه سريعه جدا أمام خصمك، حيث تجعل هذه الحركة بأن خصمك يفقد طلق كثير جدا وانت تفقد طلق اقل، ولكن لا تستخدم البرون ألا في حاله أن يكون مستوى الدم قليل في هي تستخدم كحل أخير، لكن استخدم الدودج عندما يكون مستوى دمك عالى.