علامة في كف اليد قد تشير إلى مرض قاتل

علامة في كف اليد قد تشير إلى مرض قاتلأكد عدد من أطباء الأورام أن الندب والنتوءات على راحة اليد والحكة قد تكون من الأعراض الأولية لمرض السرطان، بحسب روسيا اليوم.

وتفيد Express، بأن حوالي 90% من حالات تندب راحة اليد مرتبطة بأورام خبيثة داخل الجسم. وهذه الظاهرة نادرة ولكنها تظهر قبل تشخيص الإصابة بالسرطان عادة.

ويشير ظهور الندب المصحوبة بشواك أسود اللون، إلى ضمور صبغة الجلد. وتشير 35% من الحالات إلى الإصابة بسرطان المعدة وفي 11% من الحالات إلى الإصابة بسرطان الرئة.

وعند حدوث تغير في النسيج دون تغير الصبغة، فإنه يشير عادة إلى الإصابة بسرطان الرئة. كما تشير هذه الندب في بعض الأحيان إلى أورام خبيثة في الرأس أو المسالك البولية- التناسلية.

واستنادا إلى هذا، يوصي الأطباء بعدم تجاهل أي تغير في راحة وجلد اليد، ومراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب.

وقد سبق أن أصبح معلوما، أن تنميل الشفاه قد يشير إلى سرطان تجويف الفم أو الشفاه. وهذا يحصل عندما تتلف الخلايا السرطانية الأعصاب والأوعية الدموية في هذه المنطقة من الجسم.

ويؤكد الأطباء على أن العديد من هذه الأعراض مرتبطة بأمراض أخرى. لذلك كلما كان تشخيص الإصابة بالسرطان مبكرا، ازدادت فرص الشفاء منه.