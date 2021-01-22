نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد 2021 مجانا أخر إصدار في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد لاعبي فورت نايت لم يتمكنوا من تحميل لعبة فورت نايت على هواتف الاندرويد وذلك بعد أن قامت الشركة بحذفها من على متجر جوجل بلاي، ولذلك فنحن جئنا إليكم اليوم لكي نذكر لكم طريقة تحميل اللعبة على الاندرويد وبكل سهولة. طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد عليكم بالتوجه إلى لعبة فورت نايت من خلال موقع الشركة epic games.

من خلال موقع الشركة epic games. بعد ذلك يتم النقر كل كلمة تحميل، وسيظهر لك إشعار “بمنح صلاحية تحميل التطبيقات” فقم بالنقر على الموافقة.

بعد أن يتم الانتهاء من التحميل فعليك بالضغط على تثبيت ملف التطبيق، وأيضاً ستظهر لك مرة أخرى إشعار” بمنح صلاحية تثبيت التطبيقات”.

يتم تثبيت التطبيق، وامنحه الصلاحية لكي يتمكن من التوصيل إلى ذاكرة التخزين الخاصة بملفات اللعبة.

في هذه الخطوة يلزم النقر على تبيت، وانتظر قليلاً لكي يتم تحميل الجزء الأول من الملفات.

وبعد الانتهاء من تحميل اللعبة فسوف تظهر أمامك أيقونة اللعبة في قائمة الجهاز، فعليك بالنقر عليها لبدء التحميل كافة ملفات اللعبة. ما الأجهزة المتوافقة لتشغيل لعبة فورت نايت على أجهزة الاندرويد شاومي مي 9.

الشاومي مي 10 و مي 10 برو.

اسوس ROG PHONE 2.

شاومي بلاك شارك 2.

وان بلس 7 برو.

وان بلس 8.

سوني اكسبيريا 1.

سامسونج جالكسي Tab اس 6.

سامسونج جالكسي نوت 9.

سامسونج جالكسي نوت 10 و نوت 10 بلس.

هواوي بي 30 و بي 30 برو.

سامسونج جالكسي S10e و اس 10 و اس 10 بلس.

الهونور V20.

سامسونج جالكسي A90 الجيل الخامس.

هواوي ميت 30.

هواوي ميت 20 اكس. كيف احمل فورت نايت على الجوال يجب أن يكون نظام تشغيل جهاز الإندرويد Android Oreo 8.0 فما فوق.

يجب أن يكون سعة الجهاز 64 جيجابايت وبمعالج ARM 64.

أن يكون رام الهاتف سعة 4 جيجابايات فما أعلى.

معالج الرسوميات GPU : إصدارات Adreno 530 / Mali G71 MP20 / Mali G72 MP12، ويجب أن تكون القطعة الخاصة بجرافيك الموبايل طبيعية.

تنصح شركة لعبة فورت نايت بأن يكون ميزة معدل التحديث 60Hz.

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