نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي بطريقة مجانية 100% ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد تحديث ببجي موبايل الجديد الموسم 17 يبحث اللاعبين عن طريقة الحصول على شحن شدات ببجي مجانا للحصول على الأسلحة المتطورة ولتغير شكل الملابس وخاصة مع حدوث تغيرات كبيرة في اللغة كتغيير الخرائط وإضافة مهمات وأسلحة جديدة متطورة ولذلك من المهم الحصول على شدات ببجي .

شحن شدات ببجي

الشدات عبارة عن نقود افتراضية موجودة داخل لعبة ببجي، الهدف منها أن يشتري للاعب بها مميزات وإضافات داخل اللعبة تساعده في تخطي المستويات والمهام، والتطوير من أداء اللاعبين مما يسمح لهم بالبقاء مدة طويلة داخل اللعبة والوصول إلى مراحل متقدمة وهي اختصارًا لرمز UC ويوجد في اللعبة أكثر من طريقة مجانية 100% وفعالة في شحن شدات ببجي بطريقة قانونية كالتالي:

إمكانية الحصول على شدات ببجي بعد مشاهدة إعلان مدته 20 ثانية

من خلال شراء كروت شحن الشدات من داخل اللعبة أو الحصول على الكروت المجانية

بعد الفوز في المهمات التي يدخلها اللاعبين داخل اللعبة يجمع نقاط تؤهله للحصول على شدات وملابس وأسلحة.

طريقة الحصول على شدات ببجي مجانا

الدخول للموقع الرسمي لشحن شدات ببجي

تسجيل رقمك في اللعبة في مكانه المخصص

اختيار عدد الشدات وتجد مجموعة من العروض المجانية

انقر على كلمة شحن ليتم شحن الشدات تلقائيًا في اللعبة لاستخدامها.

شحن شدات ببجي من داخل اللعبة

افتح ببجي على هاتفك وابدأ باللعب

أثناء اللعب يظهر لك إعلان قم بالنقر عليه للفتح

انتظر مدة انتهاء الإعلان 16-20 ثانية

بعدها تحصل على عدد نقاط

جمع هذه النقاط للحصول على الشدات المجانية من ركن السوق.

خطوات شحن الشدات في ببجي موبايل

افتح اللعبة واختر الدولة وتظهر لك أسعار الشدات وكم نقاط الاستبدال

بعد اختيارك للشدات المطلوبة انقر على الشحن

سجل بيانات الفيزا في حالة الشراء

انتظر حتى يتم الشحن .. تتحول الشدات لك بشكل تلقائي على اللعبة.

يوجد أيضًا موقع بطاقاتي في السعودية يمكن من خلاله شحن شدات ببجي مجانا حيث يعطيك الموقع كودًا بمجرد إنهاء عملية الدفع بعد تسجيل دخولك إلى ببجي اعمل على تفعيل الكود والنقر على REDEEM من أجل تفعيل ما تم شحنه من شدات والتي تجعلك تحصل على الإضافات والامتيازات الخاصة.

أسعار شحن ببجي في السعودية

63 شدة = 3.69 ريال .

340 شدة = 17.99 ريال.

690 شدة = 36.99 ريال.

4000 شدة =184.99 ريال .

أسعار شحن شدات ببجي في الإمارات

63 شدة = 67 درهم إماراتي.

128 شدة = 34 درهم إماراتي.

340 شدة = 18.36 درهم إماراتي.

1875 شدة = 690 درهم إماراتي.

أسعار شحن شدات ببجي في الكويت