نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ليبيا التعليمية 2021 بالخاصية الجديدة HD/MPEG-4 على قمر نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة ليبيا التعليمية الجديدة على القمر الصناعي نايلسات والتي تقوم بشرح المواد التعليمية للطالب الليبي على مدار الساعة، وذلك حسب الجدول المخصص للبث والتي تقوم بعرضه للطالب لاختيار المادة التي يرغب في متابعتها على القناة الفضائية، وتم عمل عدد من التطويرات بالقناة التي قد لا تتيح للجميع مشاهدتها إلا بعد تعديل القناة.

القنوات التعليمية الليبية يناير 2021

قناة ليبيا التعليمية

تبث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بشكل مجاني على مدار اليوم، أو حسب الجدول المقرر، ليقوم الطالب في الجمهورية الليبية بمتابعة الدروس والشروحات في جميع المراحل التعليمية من خلال شاشات التلفزيون، حيث توقف الذهاب للمدارس لعد من الأسباب منها الأحوال الأمنية الغير مستقرة بالعديد من المناطق وأيضا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كرونا، وكان لوجود الطالب الدائم بالمنزل نظرا للإجراءات الاحترازية والعزل فكان لزاما من اتخاذ طريقة بديلة للذهاب للمدارس.

التطورات التي تغيرت بالقناة

في بداية يناير 20211 طراـ عدد من التغييرات على تردد قنوات قمر نايلسات وذلك لزيادة جودة عرضها أو الانتقال إلى خاصية جديدة من الاس دي إلى الإتش دي، وقامت القناة التعليمية بتطوير جودة الإشارة فيها حيث تحولت بجودة ونظام HD/MPEG-4 بدلا من خاصية SD/MPEG-2، ولن يتمكن متابعيها من مشاهدتها إلا بإدخال الشاشات الذكية.

ومن القنوات الليبية أيضا عالية المشاهدة قناة ليبيا الرياضية الأولى والثانية.

تردد قناة ليبيا التعليمية

اسم القناة تردد قناة ليبيا التعليمية التردد الحالي 12303 الاستقطاب أفقي 5/6 التصحيح 27500 الخاصية الجديدة HD/MPEG-4

ويتابع طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية جدول بث البرامج والمواد الدراسية على مدار اليوم، وتقوم القناة فيما بعد بتحديد جدول بث جديد في حال تحددت مواعيد الامتحانات الفصلية أو النهائية، وتقوم المنصات التعليمية بمتابعة الطالب كأنه في الفصل، حيث يتم التعامل والدخول الإلكتروني عبر المنصات للمواد بالمراحل التعليمية المختلفة ليتمكن الطلب من الانتهاء من المواد الدراسية هذا العام دون الشعور بالنقصان ودون خلل في المنظمة التعليمية.