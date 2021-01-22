نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات هواتف سامسونج الجديدة 2021 “جلاكسي إس 21” من الجيل الرابع ومراجعة Galaxy S21 Ultra في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات هواتف سامسونج الجديدة 2021، قامت شركة سامسونج العالمية خلال الأيام القليلة الماضية بالإعلان عن إطلاق سلسلة جديدة من هواتف سامسونج، والتي تضم ثلاثة هواتف جديدة بمواصفات عالية، والتي من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك من خلال مؤتمر إفتراضي تقيمه شركة سامسونج عبر الصفحات الرسمية الخاصة بها علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وكذلك من خلال القناة الرسمية لشركة سامسونج علي يوتيوب، وفيما يلي نتعرف علي سلسلة الهواتف الجديدة من شركة سامسونج وأهم المواصفات الجديدة التي أضافتها لها.

أسعار ومواصفات هواتف سامسونج الجديدة 2021

قامت شركة سامسونج بطرح سلسلة جديدة من هواتفها وهي Galaxy S21 ،Galaxy S21 +، Galaxy S21 Ultra، وهي أحدث هواتف لشركة سامسونج العالمية، كما أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق سماعات جلاكسي برد برو السماعات الذكية، كما أعلنت أيضا أنها سوف تطرح جهاز التعقب الحديث جلاكسي سمارت تاغ بلوتوث، وتم طرح هذه السلسلة من الهواتف بالكثير من المميزات والمواصفات المميزة من ناحية اخري يمكن متابعة سعر جهاز بلايستيشن 5 .

أسعار سلسلة هواتف سامسونج الجديدة

جاء أسعار سلسلة هواتف سامسونج الجديدة علي نحو يناسب مع مواصفات الهاتف ومميزاته ، حيث جاء الأسعار علي النحو التالي.

سعر هاتف سامسونج Galaxy S21 في مصر يبلغ 14900 جنية مصري.

سعر هاتف سامسونج Galaxy S21 + في مصر بلغ 18500 جنية مصري.

أما عن هاتف Galaxy S21 Ultra فقد جاء بسعر 22700 جنية مصري.

مراجعة الـ Galaxy S21 ULTRA اقوى هاتف من سامسونج حتى الان…

مواصفات سلسلة هواتف سامسونج الجديدة

تتميز سلسلة هواتف سامسونج S 21 الجديدة بعدد من المميزات وهي:

تتميز بخيارات الألوان المتعددة، كما جاء التصميم العرضي لها كما هو الحال في أجهزة جلاكسي نوت 20.

تضم هواتف سامسونج اس 21 الجديدة معالج سريع وحديث وهو أكسيونز 2100، كما أنه يضم أسرع شرائح في العالم وهي شرائح سنابدراغون 888.

حجم الشاشة الخاصة بهاتف اس 21 جاء ب 6.2 بوصة بنظام فول اتش دي، دقة الشاشة بلغ 2400×1080 بيكسل، وجاء حجم شاشة هاتف سامسونج S 21 + 6.7 بوصة، أما عن هاتف سامسونج اس 21 الترا فقد بلغ حجم الشاشة الخاصة به 6.8 بوصة.

صمم هاتف جلاكسي s 21 الجديد بكاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، بالإضافة إلي مستشعر ثانوي مميز يتميز بدقة عالية 12 ميجا بيكسل.

سعر هاتف سامسونغ جالاكسي إس 21

وقد أعلنت الشركة ان الهواتف المحمولة من نوع “سامسونغ جالاكسي إس 21” سيتم بيعه بداية من يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري، بقيمة 849 يورو اى ما يعادل ١,٠٣٥ دولار أمريكي، واذا نظرنا لى مقارنه سعره بهاتف “إس 20” فهو يقل عنه بما يعادل 200 دولار، والذي تم إصداره العام الماضي.