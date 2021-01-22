نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواهر فري فاير مجانا 3 طرق للشحن المجاني لا يعرفها الملايين 2021 Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة جواهر فري فاير مجانا، هذا ما سنقوم بشرحه عبر هذا المقال، حيث اصحبنا نعيش في عالم متطور وأصبحت الألعاب الإلكترونية هي محل أنظار الكثير من الشباب والأطفال فهناك العديد من الألعاب التي حققت نجاحات كثيرة للغاية من اهم تلك الألعاب لعبة gerena free fire حيث انتشرت هذه اللعبة في الوطن العربي وتجاوز عدد المهتمين بها اكثر من نصف مليار شخص، مع بدء اللعب في فري فاير ستجد الكثير من مراحل التشويق التي تجعلك تمكث عليها ساعات كثيرة من الوقت، اكثر ما يشغل متابعي لعبة فري فاير هي الأسلحة التي يتمكنون من خلالها مواجهة اللاعبون الآخرون.

طرق مجانية لشحن جواهر فري فاير

تستطيع الحصول علي الأسلحة عبر العملة التي تحتويها لعبة فري فاير وما يطلق عليها الجواهر، لذا يستطع اللاعبون من شحن جواهر فري فاير بالكثير من الطرق نبدأ معكم هذا المقال نذكر لكم 3 طرق لشحن جواهر free fire دون الحاجة إلي سداد أي أموال ولكن نؤكد عليكم أيها الأصدقاء أننا في انتظار تعليقاتكم اسفل هذا المقال للرد المباشر علي أي استفسار أو خطوة تعجز في فهمها هيا بنا نبدأ بذكر الطرق المجانية.



مولد جواهر فري فاير مجانا Free Fire Diamond Generator

انتشر في الأيام الأخيرة موقع مولد جواهر فاير Free يقوم الموقع يطلب من الموقع الضغط علي المولد، بعد القيام علي الضغط علي مولد شحن الجواهر يطلب منك المولد بتسجيل رقم الأيدي أو اسم المستخدم ثم تحديد الجواهر التي تبدأ من 5000 جوهرة إلى 10 الأف بعد تسجيل الأيدي وتحديد قيمة الجواهر يتطلب منك الضغط علي المولد تتم المعالجة لمدة 10 ثواني بعد يطلب منك الضغط علي تأكيد، ثم يوضح لك عدد الجواهر التي حصلت عليها، ولكن ليست هذه الطريقة الأمنة التي ينبغي عليك فعلها للحصول علي شحن الجواهر نظرا لشكوي البعض علي عدم تمكنهم من الحصول علي الجواهر بطريقة امنه.



شحن جواهر فري فاير عبر المواقع

موقع شحن جواهر فري قبل البدء في ذكر هذه المواقع يجب عليك توخي الحذر من تقديم أي معلومات شخصية مثل المعاملات البنكية أو حساب الفيس بوك أو غيره من الحسابات الشخصية خوفا عليك من حدوث ما لا يحمد عقباه، حيث تعد اشهر هذه المواقع التي انتشرت في الفترة الأخيرة (Lazada.co.i -ihack.games- Unipin)، العديد من يلجا لهذه المواقع لشحن فري فاير ولكن تعد افضل المواقع التي تمكنك من شحن جواهر فري فاير هي تطبيق Watch and Win والذي لا يتطلب منك سوء الابداء في استطلاع الراي اومشاهدة الاعلانات للحصول علي الجواهر، كما يأتي ثاني اهم تطبيق تتيح لك الشحن المجاني للجواهر هو shop2game.

أما في الفقرة التالية سنقدم لكم الطريقة التي المثالية لشحن الجواهر بدون أي عراقيل تذكر ولكنها تتطلب منك بعض الوقت والصبر بعض الشي.

شحن جواهر لعبة free fire مجانا من خلال بطاقة جوجل

يجب عليك صديقي أن تكون تعرف جيدا طريقة تحويل متجر جوجل الخاص بك إلي أمريكي سواء علي هاتفك الذي يعمل بنظام الاندرويد او الكمبيوتر الشخصي أو علي متجر apple stor التي علي جوالك الايفون، إذا كنت لا تعلم الطريقة فهذا رابط تحويل متجر جوجل لامريكي، بعد الانتهاء من التعرف علي ألية التحويل يمكنك الآن علي الفور تطبيق قاعدة نقاط مقابل جواهر، مع كل عملية تحميل لكل تطبيق يتيح لك كسب النقاط تحصل علي أعداد لا باس بها من جواهر FREE FIRE.

حيث تجد ملايين التطبيقات التي تقدم لك كسب النقاط عبر عمليات التحميل، ولكن دعني أوضح لك اكثر انك مع كل عملية تحميل تحصل مثلا علي 50 نقطة، ثم تقوم بإزاله هذا التطبيق وتحميل تطبيق اخر وليكن انك تحصل منه علي 30 نقطة فبهذا يكون مجموع النقاط التي تحصلت عليها 80 نقطة، وهكذا حتي تقوم بتجميع اكبر عدد من النقاط ثم تقوم باستبدال هذه النقاط إلى الجواهر، إذا لم تتمكن من فهم ما ذكرته اكتبه في التعليق اسفل المقال طرق مجانية لشحن جواهر فري فاير مجانا.