نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب بالخطوات كيفية طلب معلومات الحساب وسياسة الخصوصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن تطبيق الواتساب منذ أيام عن تأجيل تطبيق الخصوصية الجديدة خاصة بعد انتشار حالة من الذعر بين مستخدمي هذا التطبيق، وبدأ البحث عن بدائل تحميل نسبة الأمان بنسبة كبيرة، فقد شهدت الفترة الأخيرة مع بداية العام الجديد 2021 حول التحديثات التي سوف يتم تطبيقها على المدى البعيد وذلك نظراً لارتباطها بشركة الفيسبوك، فمن المتوقع أن يتم فرضها على المستخدمين للواتساب فرض مشاركة البيانات مع شركة الفيسبوك وتم التاجيل المؤقت بعد تعرض الواتساب للتهديد بعدم استخدامه من قبل مستخدميه وتنافس العديد من التطبيقات الأخرى مثل سيجنال وتلجرام لجذب مستخدمي الواتساب والتهديد بعدم الرجوع للواتساب وتركه نهائياً.

وأوضحت الشركة أن تحديث السياسة الأخير الذي سوف يتم تطبيقه في بداية شهر مايو من العام الجديد 2021، فليس هناك مجال لرفض الموافقة يا إما الموافقة على مشاركة البيانات والمعلومات أو سوف يتم إغلاق الحساب إلا إذا تغيرت السياسة مع الشهر الجديد، ويمكن الآن التحقق هل كنت من المستخدمين الذين وافقوا على مشاركة البيانات مع الفيسبوك في عام 2016 من خلال خاصية (طلب معلومات الحساب) التي تتيح لك طلب تقرير بمعلومات حسابك في واتساب بحسب ما ذكره المختصون والرد على الطلب خلال ثلاث أيام من تاريخ طلبك.

كيفية طلب معلومات حسابك في واتساب :

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى ثم اضغط على خيار (الإعدادات ) settings

اضغط على خيار (الحساب ) ACCOUNT

اضغط على خيار (طلب معلومات الحساب ) REQUEST account info

اضغط على خيار (طلب التقرير ) REQUEST report وسوف تتغير الحالة على الشاشة ليظهر (تم إرسال الطلب ) REQUEST SENT

التقرير بعد أيام من الطلب :

ومن الجدير بالذكر أن التقرير عادة يتم توفيره بعد حوالي 3 أيام من تاريخ الطلب، وذلك عندما يصبح التقرير جاهزاً يتم تلقي الإشعارات من خلال الواتساب عبر الهاتف ويشمل التقرير نصه: “أصبح تقرير معلومات حسابك متوفراً” وسيكون لديك مهلة شهر لتنزيله قبل أن تضطر إلى تكرار الطلب مرة أخرى، وبعد وصول التقرير: اضغط على خيار (تنزيل التقرير) DOWNLOAD report يتم تنزيل ملف مضغوط في هاتفك يتضمن ملفات بامتداد JSON HTML وبعدها افتح التقرير: ثم ابحث عن قسم بعنوان (شروط الخدمة ) TERMS OF SERVICE الذي يتضمن قائمة “شروط الخدمة لعام 2016 ” التي تظهر هل وافقت على مشاركة البيانات أم لا، إذا وجدت بجوار حقل (إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات) كلمة “لا” NO فإن واتساب يشارك بيناتك بالفعل مع فيسبوك منذ 2016 وإذا ظهرت كلمة “نعم ” YES فأنت لم توافق على مشاركة البيانات وقتها.