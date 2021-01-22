نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Galaxy S21 Ultra عالمياً وفي الدول العربية ومواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Galaxy S21 Ultra ، أطلقت شركة سامسونج هاتف جالكسي اس 21 إلترا ويعتبر الهاتف هو أقوى في سلسلة هواتف Samsung 21 لتكون النسخة الأعلى في تلك السلسلة ،ومن خلال المقالة سنتعرف على أهم مواصفات هاتف Galaxy S21 Ultra واسعاره في الأسواق العالمية والدولية والمحلية.

مواصفات جوال سامسونج جالكسي 21 اس الترا

يأتي الهاتف بحجم 228 جرام وابعاد 1×75.6×8.9 ملم. يدعم الهاتف بجميع شبكات الإتصال وحتى آخر جيل 5G. الهاتف يدعم شريحتي الإتصال من نوع نانو سيم. الهاتف به ميزة مقاومة الماء والغبار حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة. الهاتف مصنوع من من الزجاج والمعدن الألمونيوم. شاشة الهاتف تأتي بمساحة 6.8 بوصة ومن المنتصف بها ثقب من نوع Dynamic AMOLED 2X والشاشة من الأطراف بها إنحناء بسيط وتعمل بجودة 1440×3200 بكسل. ذاكرة الهاتف الداخلية تأتي بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، مع عدم إمكانية تزويد المساحة التخزينية للهاتف. كاميرا الهاتف الخلفية رباعية 108+12+10+10 ميجا بكسل وتعمل الكاميرات على التصوير الواسع والكثبت البصري والزوم الحقيقي بالإضافة إمكانية اعمل زوم حتى 100X وعمل ليزر أوتوفوكس. الكاميرا الامامية تعمل بدقة 40 ميجا بكسل. كاميرا الهاتف تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K والـ 4K وجودة الـ FHD والـ HD. معالج الهاتف من Exynos 2100 وأسمه أكسنوس والتي تنتجه شركة سامسونج حيث يقدم الهاتف أداء قوي جدا من حيث تقديم أفضل مهام يومية. الهاتف به ثلاث ميكروفونات لعزل الصوت والضجيج أثناء تشغيل الهاتف. سماعات الهاتف الخارجية تعمل بالأستيريو حيث يقدم أفضل جودة صوت مجسم. يدعم الهاتف وسائل الأمن والحاماية كمستشعر بصمة الأصابع وبصمة الوجه. يوجد بالهاتف منفذ للـ USB من نوع Type C. نظام تشغيل الهاتف Android 11 أحدث نظام تشغيل. بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 25 وات والشجن اللاسلكي بقوة 15 وات واللاسلكي العكسي 4.5 وات. الهاتف متوافر في الأسواق باللون الاسود والفضي.

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سعر Samsung Galaxy S21 Ultra عالمياً وفي الدول العربية