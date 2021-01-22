نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوجل توقف جوالات هواوي نهائيا من الخدمة وتشفير الرسائل الواردة والمستلمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة جوجل عن توقف جوالات هواوي و عن توقف خدماتها لجميع هواتف هواوي وذلك منذ قرابة العام وتشفير الرسائل الواردة والمستلمة وبذلك يتم إلغاء جوالات هواوي نهائيا وعدم استقبال أو إرسال رسائل من الجوال لأي جوال أخر طالما أن نوع واحد من الجوالات المرسل أو المستقبل هواوي وذلك أصبح الخلاف بين جوجل و هواوي في الفصل الأخير من الصراع وقررت جوجل إلغاء جوالات شركة هواوي الصينية من الانتشار في الأسواق.

تشفير الرسائل من جوالات هواوي

قامت شركة جوجل Google صاحبة أكبر متصفح عالمي وأكبر متجر علي الأنترنت لتحميل البرامج والكتب والألعاب وغيره من التطبيقات المناسبة للهواتف بالإعلان منذ عام علي تخليها عن شركة هواوي وأنها غير مسموح للجوالات الجيل الجديد او الحديثة من شركة هواوي بتحميل تطبيقات من متجر جوجل بلاي او آب ستور Google play App store فقد قامت شركة هواوي بإصدار مصدر خاص بها لتثبيت التطبيقات الخاصة بجوال هواوي والتحديث المستمر للتطبيقات بشكل أنها تعاملت مع الأمر والمنافسة بشكل طبيعي فقامت شركة جوجل بإعلان نهاية تلك المنافسة بتشفير جميع الرسائل النصية والوسائط وجميع أنواع الرسائل من و إلي الهواتف إلى جوال هواوي او من جوال هواوي لآخر فمن يستلم الرسالة ستكون مشفرة أو بحد كبير لا يستطيع استلام وإرسال الرسالة فأصبحت شركة هواوي علي حافة الانهيار وعلي المحك من اندثارها من عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية وربما تكون فقط مبيعاتها لدولة الصين وذلك منذ عام 2019 كانت اقوي انخفاض مبيعات شهدته شركة هواوي وحاولت الشركة التماسك وجذب العملاء من خلال عروض الأسعار وعروض تحميلات التطبيقات المجانية لمستخدمي الجوال.

وهذا بانتظار رد الشركة علي تلك القرار هل هناك الجديد لتعامل مع تلك الرسائل المشفرة وتعمل شركة هواوي علي تزويد هواتفها بتقنية جديدة تتعامل مع هذا القرار أم يتسلم شركة هواوي لهذا القرار ويصبح مؤشر الخسارة لديها عالي مرة أخري فلم يوجد جديد أو تحديث لرد الشركة علي القرار الأخير من وقف أشعار الرسائل لجوال هواوي فقد تعاملت الشركة قبل ذلك من خلال تطبيقات أخري مثل الواتساب وسناب شات وغيرها من التطبيقات.