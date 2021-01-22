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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات جديدة على ألعاب متجر بلايستيشن في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات هائلة وضخمة على ألعاب متجر بلايستيشن، لا ينتهي متجر بلايستيشن الرقمي من العروض والتخفيضات الشهرية إلا ويأتي بعدها مجموعة أخرى جديدة من التخفيضات، وكان آخر تلك التخفيضات هي تخفيضات عطلة رأس السنة الميلادية والتي كانت تعتبر من أقوى أنواع عروض السنة حيث أنه قد وصل نسبة التخفيضات بها إلى 70٪ من السعر الأصلي ولكن تلك التخفيضات قد انتهت في هذا الوقت الحالي، ويجب الإسراع إلى متجر بلايستيشن لكي يتم الحصول على تلك التخفيضات والعروض.
عروض شركة بلايستيشن
كان منذ وقت قليل يوم الثلاثاء الماضي وصلت عروض وتخفيضات شبكة بلايستيشن وقد شملت هذه التخفيضات على عدة أشياء وألعاب جديدة وأيضًا قد شملت على عناوين ضخمة في تلك المرة، ومن أهم وأبرز تلك العناوين أنها قد شملت على تخفيضات الجديدة على Assistance creed odyssey والتي وصلت إلى حوالي 75 في المائة، وتلك التخفيضات قد تنتهي في آخر هذا الشهر الحالي.
قائمة تخفيضات متجر بلايستيشن
تحتوي قائمة تخفيضات متجر بلايستيشن على الكثير من الألعاب ومنها ما يلي:
- Dead by special edition.
- Daylight بالنسخة الرابعة والخامسة.
- Resident Evil.
- Deluxe edition والتي شملت على تخفيض كبير عليها.
- RESIDENT EVIL 2 Deluxe.
- Dead By Daylight.
- Special Edition.
- Injustice 2.
- Legendary Edition.
- House Flipper.
- GRID Ultimate Edition.
- Death Stranding.
- Assassin’s Creed Origins.
- Naruto To Boruto.
- Shinobi Striker.
- RESIDENT EVIL 2 Deluxe.
- The Crew 2 – Deluxe Edition..
- Overcooked: Gourmet Edition.
- Payday 2: Crimewave Edition.
- Overcooked: Gourmet Edition.
- JUMP FORCE – Deluxe Edition.
- يجب على كل من هو مهتم بتلك العروض والتخفيضات بالإسراع إلى الحصول على تلك لأن عليها العرض لمدة محدودة تصل إلى يوم الرابع من شهر فبراير المقبل.
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