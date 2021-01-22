كيفية رفع أداء لعبة Rust للاعبين

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عمر شويل - جدة كيفية رفع أداء لعبة Rust، تصنف لعبة Rust من لعب البقاء على قيد الحياة وتعتبر واحدة من أفضل الألعاب في هذا الأصناف على الرغم من قدمها، ولكنها ما زالت تنال إعجاب اللاعبين والمؤثرين والكثير من المشاهير، والذين لا يملون من لعبها ويلعبونها كل يوم، وقد يواجه بعض اللاعبين مشكلة في أداء اللعبة وتصبح بطيئة أو مذبذبة لذلك يتم البحث عن طريقة رفع أداء لعبة Rust للاستمتاع بلعبها بدون توقف.

ما هي لعبة Rust؟

من ألعاب البقاء على قيد الحياة وتدور حول البحث والتوغل في البرية، حيث يبدأ اللاعب بامتلاكه لصخرة واستخدام بعض العناصر الموجودة، ويقوم بجمع المواد الأخرى أثناء الاستكشاف أو المواد التي يتم سرقتها ليتمكن من النجاة، وأثناء رحلة بحث اللاعب سيجد الحيوانات والموارد الممتعة التي تساعده وتجعل مستمتعًا باللعب، ولعبة Rust تفوقت بدورها على لعبة Cyberpunk 2077، حيث تخطت مبيعاتها وخطوط البيع، وأصبحت اللعبة في المركز الأول على موقع توتيش.

تحسين أداء لعبة Rust

ومع كثرة اللعب أو استخدام اللعبة طوال الوقت قد يجد البعض أنها أصبحت أبطأ أو تتوقف كثيرًا، فيرغبون في طريقة لتحسين أداء لعبة Rust ويتم من خلال استخدام اللغة الإنجليزية فتح إعدادات اللعبة Settings واتباع الخطوات التالية لتحسين جودة لعبة Rust:

نتجه لاختيار Particle Quality ونجعله 40. ومن ثم Object Quality لنجعلها 80. بعد ذلك يتم اختيار Tree quality لتصبح 80. ويتم بعد ذلك التوجه لاختيار Max Tree Meshes وتصبح 50. وبعدها الضغط على Terrain Quality ونجعلها 65. واختيار Grass Quality وتعدل لتصبح 65. وكذلك Decor Quality ليصبح 65.

ويمكن تحسين أداء اللعبة من جهاز الكمبيوتر كذلك فإذا تم افتراض أن نسخة الجهاز هي ويندوز 10، نقوم بتعطيل بعض التفعيلات التي تجعل اللعبة بطيئة: