نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاب بنات ستايل 2021 أحدث fashion games for girls تلبيس بنات في المقال التالي

عمر شويل - جدة العاب بنات ستايل 2021 من أحدث العاب الموضة للبنات التي يتم تحميلها بسهولة من الدخول على متجر الهاتف حسب نظام تشغيله، فإذا كنت من محبي العاب تلبيس بنات، أو تصميم فساتين fashion games for girls ادخل تلك الألعاب ونافس على الحصول على تصميم رائع من فساتين البنات أحدث العاب الموضة للبنات، والتي تنمي لدى الفتاة تناسق الألوان.

العاب بنات ستايل 2021

كثير من العاب البنات الحديثة التي يتم تحميلها لهواتف الأندرويد من خلال تطبيق متجر جوجل بلاي، واللعبة التي نقوم بشرحها هي لعبة تتضمن العاب الموضة وتصميم أزياء، والتي تجعلك مصمم عالمي، تمكنك من تصميم أزياء بمظهر رائع، ولا يكتمل تصميم الملابس إلا بارتداء الفتاة الأكسسوارات المناسبة، والحذاء المناسب، حتى تصل إلى هدفك في الدخول للمسابقة بإبهار الجمهور بأجمل العاب بنات ستايل 2021 للفوز في مسابقة العااب التلبيس للبنات.

ألعاب بنات 2021 جديدة

هناك العاب كثيرة للبنات، من من يلعب لعبة ببجي موبايل، ويريدون المنافسة مع الأولاد، والبحث عن شدات ببجي مجانية، كما هناك من يبحث عن تحديث لعبة فري فاير، فلعبة تلبيس بنات تم تصميمها لعشاق الموضة، وهي لعبة تناسب جميع الأعمار، وأي طفلة منذ بداية طفولتها وهي تحب اللعب مع العروسة، فتقوم بتلبيسها أجمل الثياب، ووضع المكياج المناسب على وجهها، بل وأيضاً تفضل القيام بتصفيف شعرها واختيار تسريحةا لشعر المناسبة، حتى تبدو عروستها أنيقة، وتأتي لعبة تصميم أزياء، والعاب الموضوة مجانية التحميل، ويوجد باللعبة عمليات شراء داخل التطبيق.

مزايا لعبة fashion games for girls

العاب بنات تصميم أزياء هي العاب بدون نت، بعد تحميل اللعبة يمكنك الدخول عليها ولعبها على هاتفك بدون توافر شبكة الإنترنت باستمرار، ومن متطلبات اللعبة:

لهواتف الأندرويد تم تحديث اللعبة بتاريخ 19 يناير 2021

مساحة اللعبة: 35M

تتطلب اندرويد: 4.4 فالأحدث

الإصدار الحالي: 1.2

مناسبة اللعبة للفتيات في سن المراهقة

بلغ عدد عمليات تثبيت اللعبة لأكثر من مليون عملية

حتى تعلمي ابنتك كيفية اختيار الألوان والتناسق بها، وتكتشفي كذلك موهبتها في ذلك فإليكي اجمل العاب البنات الحديثة، يتم الدخول على تطبيق متجر بلاي أو التطبيق المناسب للجهاز اللوحي أو الموبايل الخاص بكي للحصول على العاب بنات ستايل حديثة، وقومي بتحميل لعبة fashion games لتصميم أجمل الأزياء.