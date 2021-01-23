سامسونج تعتزم طرح جهاز Galaxy Tab A 8.4 مارس المقبل

أطلقت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ مجموعة من الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة وسلسلة Galaxy S21 الرائدة هذا العام، ووفقًا لتقارير حديثة تعتزم سامسونغ طرح جهاز Galaxy Tab A 8.4 2021، والذي قد يكون أول جهاز لوحي للشركة هذا العام، وقد تم الكشف عن تصميمه بالكامل وأبعاده في صور ثلاثية الأبعاد.

ووفقًا للصور التي تم تسريبها، يأتي جهاز Galaxy Tab A 8.4 (2021) اللوحي ذو الميزانية المتوسطة بتصميم مماثل لسابقه Galaxy Tab A 8.4 (2020)، والفرق الوحيد هو أن الطراز الأحدث سيكون أنحف قليلًا وبزاويا مستديرة، حيث ستبلغ أبعاده 201.9 × 125.2 × 7 ملم ، بدلًا من 202 × 125.2 × 7.1 ملم.

وعلاوة على ذلك، كما يوحي اسمه، سيأتي هذا الجهاز اللوحي بشاشة مقاس 8.4 بوصة في المقدمة إلى جانب كاميرا سيلفي في الإطار العلوي، بينما في الخلف، سيحتوي الجهاز على كاميرا واحدة في الزاوية اليسرى العليا.

وسيشمل الجانب الأيمن مفتاح تشغيل، وسيحتوي الجانب السفلي على منفذ USB من النوع C محاطًا بشبكات مكبرات الصوت على كلا الجانبين، وسيحتوي الجانب العلوي على فتحة ميكروفون ثانوية، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. أخيرًا، سيشمل الجانب الأيسر فتحة لبطاقة microSD وبطاقة SIM.

وكل هذا يؤكد أنه تمامًا مثل طراز العام الماضي، إلا أن الطراز الجديد سيفتقر أيضًا إلى مستشعر بصمات الأصابع.

ومن المتوقع الكشف عن الجهاز في مارس المقبل.

ويتميز جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي للعام 2020 بدعم الاتصال بشبكات LTE، كما يضم معالج ثماني الأنوية، أيضًا يتميز بشاشة LCD بدقة WUXGA أو 1920 في 1200 بيكسل، ويضم الجهاز الوحي مدخل 3.5مم للسماعات.

كما يأتي جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي للعام 2020 بميزة دعم البلوتوث 5، والاتصال بشبكات LTE، مع دعم تقنية Wi-Fi a/b/g/n/ac، وقد تم طرح الجهاز اللوحي للبيع بسعر 280 دولارًا تقريبًا، مع ذاكرة عشوائية 3 غيغا بايت رام، وسعة تخزين 32 غيغا بايت، كما يتوافر باختيار واحد فقط باللون Mocha.