نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي من خلال الأيدي مجانا واحصل علي أكثر من10 ألف شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي من خلال الأيدي مجانا الهدف من الحصول على شدات ببجي هو أن نتمكن من الحصول على ميزات ببجي موبايل أي الحصول على الأسلحة والملابس، ويوجد العديد من الطرق التي من خلالها يمكن الحصول على شدات لعبة ببجي بعد تحميل لعبة ببجي 2021.

طريقة شحن شدات ببجي من خلال الأيدي مجانا

على الرغم من أن طرق شحن شدات لعبة ببجي تعددت إلا أن الكثير من اللاعبين يفضلون شراءها من خلال استخدام ال ID، وفيما يلي سنذكر لكم طريقة شحن شدات ببجي من خلاله.

يلزم الذهاب إلى الموقع الخاص بشحن الشدات من هذا الموقع midasbuy.

ويتم تحديد الدولة وهي “المملكة العربية السعودية”.

عليك عزيزي القارئ بالعثور على لعبة ببجي ثم النقر على “انطلق”.

ثم النقر على “انطلق”. وبعد ذلك يتم اختيار فئة السداد المناسبة لك من أجل شرائها.

يكتب ID في الخانة المخصصة له المتواجدة في واجهة الموقع.

اضغط على أيقونة “ادفع” المتواجدة في أسفل الصفحة.

يلزم اتباع كافة التعليمات.

وفي النهاية يتم تشغيل لعبة ببجي من أجل عرض الشدات.

كيفية شحن شدات ببجي من خلال الرصيد

ذكرنا لكم في السابق طريقتين من أجل شحن شدات لعبة ببجي، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة أخرى لشحن اللعبة وهي كالتالي.

يتم الذهاب إلى موقع شدات ببجي من خلال هذا موقع midasbuy.

من خلال هذا موقع midasbuy. يلزم الضغط على لعبة ببجي من الموقع السابق.

من الموقع السابق. عليكم باختيار فئة الشدات التي ترغب في شراءها، وعليك بكتابة ال ID.

يتم الضغط على كلمة حسناً، قم الضغط على طرق الدفع المتاحة.

عليكم بتحديد كمية الشدات والضغط على كلمة ادفع.

وسوف يطلب منكم اتباع التعليمات المتواجدة على الشاشة، من أجل إتمام عملية الدفع.

وفي النهاية سوف تستلم شدات ببجي من خلال ايميل اللعبة.