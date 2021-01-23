نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 بطرق مختلفة والحصول على عدد غير محدود من الجواهر خلال دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 والتي يبحث عنها الكثير من مستخدمي ومحبي لعبة فري فاير الشهيرة، هي لعبة قتالية شبيهة بكلا من فورت نايت وببجي موبايل، بدأت في الظهور منذ العامين الماضيين، وحظيت على شهرة ونجاح كبير جداً خلال فترة قليلة، ويمكن تحميل هذه اللعبة من خلال أجهزة الأندرويد أو الأيفون، ويتم استخدام هذه اللعبة بشكل جماعي، حيث تضم اللعبة في الدورة الواحدة 50 لاعب على جزيرة يوجد بها عدد كبير من الذخيرة والأسلحة المختلفة، وللوصول إلى أعلي المستويات داخل لعبه فري فاير لابد من استخدام جواهر فري فاير، لذا من خلال هذا المقال سنوفر إليكم طرق شحن جواهر فري فاير مجانا 2021.

طرق شحن جواهر فري فاير مجانا 2021

جواهر فري فاير هي العملات الافتراضية التي يستخدمها اللاعبون بداخل لعبة فري فاير فمن خلالها يمكن للاعب شراء الملابس الخاصة به؛ وذلك في كل مرحلة من مراحل اللعبة، كما يمكن من خلالها شراء السكنات وشراء الحيوانات والباتل باس، وبعض الأسلحة والمعدات التي تستخدم في اللعبة، واليكم طريقة الحصول عليها بشكل مجاني من خلال اتباع الخطوات التالية:

جواهر فري فاير مجانية

أولا يتم الدخول إلى حسابك في جوجل بلاي، وبعد ذلك يتم من خلاله تحميل تطبيق google opinion rewarad والذي يمكنك من خلاله إجراء بعض استطلاعات الرأي، والحصول على الجواهر من خلال استبدال النقاط التي تحصل عليها من استطلاعات الرأي ببعض جواهر فري فاير بشكل مجاني.

شحن جواهر فري فاير عن طريق id

أما عن طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق الآي دي فيكون من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح وبدون الخروج عنها:

الدخول إلى موقع شحن جواهر فري فاير، ومنه الدخول إلى garena، بعد ذلك قم بإختيار register a new counter، وقم بتسجيل بيناتك الخاصة من اسم وكلمة مرور وغيره من البيانات المطلوبة، ثم حفظ التسجيل، بعد ذلك قم بالانتقال إلى الحساب الشخصي فى الموقع، وقم بتحويل جواهر فري فاير باستخدام الid الخاص بك، واختار عدد الجواهر التي تُريد الحصول عليها لاستخدامها بداخل لعبة فري فاير.