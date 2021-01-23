نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي الجديد ببجي كورية الموسم ال17 | الإضافات المحدثة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث ببجي الجديد ببجي كورية الموسم ال13؛ ظهرت لعبة بابجي في الآونة الأخيرة، وحققت شهرة عالمية، حيث يحبها الكبار والصغار في مختلف دول العالم، ويمكن أن تلعبها فردياً أو جماعياً من خلال تكوين فريق لك، وهي لعبة مجانية لا تحتاج الي اشتراك ويمكن تحميلها عبر الهاتف المحمول لكن لابد من وجود إنترنت وشبكة واي فاي ذات سرعة قوية.
تم إصدار تحديث 0.18.0 ببجي الجديد “ببجي كورية”، الموسم ال 17 علي السير فرات الرسمية يوم الخميس 7 مايو 2020 مع نهاية الموسم 12 خلال شهر رمضان المبارك، وأعلنت ببجي أنها طرحت الإصدار التجريبي لببجي ليصبح متوفر للاعبين لتجربته منذ 7 أبريل 2020، وأقبل مُحبي اللعبة علي تنزليها وقد فاق العدد الذين حملوها أكثر من 100 مليون شخص من خلال موقع جوجل بلاي.
تحديث ببجي الجديد ببجي كورية الموسم ال17
كثير من محبي الألعاب خاصةً الألعاب القتالية والتي تعطي الحماس والتشوق للاعب لا يحبون لعبة ببجي، بل يعشقونها، فقد حصلت لعبة ببجي بجميع إصداراتها ونسخها منذ انطلاقها علي عدد رهيب من التحميلات، فهذا ان دل علي شيئ فقد يدل علي النجاح الساحق للعبة في جميع أنحاء العالم المختلفة وجميع الأجناس.
مزايا تحديث ببجي الجديد “النسخة الكورية “
- لا يحدث تقطيع مثل النسخة العالمية
- مهمات وهدايا تختلف عن الموجودة بالنسخة العالمية
- يوجد بها سيرفر أوروبا
- تستطيع أن تلعب مع أصحاب النسخة العالمية
اللغة الانجليزية موجودة بها
- لا تحتاج أن تحذف النسخة العالمية لكي تستطيع تنزليها
- أهم الإضافات بتحديث ببجي الجديد الموسم ال13
- تحديث خريطة ارنغل2
- إضافة مدن جديدة بخريطة الصحراء Miramer
- إضافة طور جديد خاص بخريطة Erangel وهو عبارة عن زون مضاعف وأشد خطراً
- إضافة عاصفة رملية وترابية في خريطة الصحراء Miramer
- إضافة سكوب قوة تكبيره X15 خاص بسلاح Win94 الذي يُصنف
- ضمن نوعية القناصات Sniper وهو ما يجعل ببجي أكثر إثارة
- إضافة ملعب الاجتماع مع اللعبين، كما يمكنك أيضاً دعوة اللعبين الآخرين للانضمام
- استرجاع أي نقاط يخسرها اللاعب بسبب أحد “الهاكات” إضافة الي باند الاعب المهكر
- إضافة سلاح في 90 P مرحلة المستودع، ووجود أسلحة أيضاً استخدامها في القتال عن قرب
- تقليل كثافة الثلوج في الخريطة،الجلدية Vikendi ،وإضافة قطار ومدن جديدة وهو ما يشعرك بالحماسة
- إضافة مود التزلج الجديد
- إضافة خريطة جديدة باسم Karakin وهي خريطة بيئيه صحراوية تحتوي علي أنفاق تحت الأرض، وحمها يشبه حجم خريطة Sanhok
تحسين دقة اللعبة والألوان
- إضافة لوبي جديد، وخريطة مير مار 2 الجديدة، وخريطة فيكيندي 2
نزول خريطة كراكين الجديدة
- إضافة زون جديدة لا يسمح للاعبي ببجي بالكمبرة
- إضافة حيوانات مرافقة للاعب، كما يمكن أيضاً تكسير زجاج النوافذ بالرصاص
- إضافة أداة للدعم والرد علي استفسارات اللعبين ” ايميل ببجي “
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