نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي الجديد ببجي كورية الموسم ال17 | الإضافات المحدثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي الجديد ببجي كورية الموسم ال13؛ ظهرت لعبة بابجي في الآونة الأخيرة، وحققت شهرة عالمية، حيث يحبها الكبار والصغار في مختلف دول العالم، ويمكن أن تلعبها فردياً أو جماعياً من خلال تكوين فريق لك، وهي لعبة مجانية لا تحتاج الي اشتراك ويمكن تحميلها عبر الهاتف المحمول لكن لابد من وجود إنترنت وشبكة واي فاي ذات سرعة قوية.

تم إصدار تحديث 0.18.0 ببجي الجديد “ببجي كورية”، الموسم ال 17 علي السير فرات الرسمية يوم الخميس 7 مايو 2020 مع نهاية الموسم 12 خلال شهر رمضان المبارك، وأعلنت ببجي أنها طرحت الإصدار التجريبي لببجي ليصبح متوفر للاعبين لتجربته منذ 7 أبريل 2020، وأقبل مُحبي اللعبة علي تنزليها وقد فاق العدد الذين حملوها أكثر من 100 مليون شخص من خلال موقع جوجل بلاي.

تحديث ببجي الجديد ببجي كورية الموسم ال17

كثير من محبي الألعاب خاصةً الألعاب القتالية والتي تعطي الحماس والتشوق للاعب لا يحبون لعبة ببجي، بل يعشقونها، فقد حصلت لعبة ببجي بجميع إصداراتها ونسخها منذ انطلاقها علي عدد رهيب من التحميلات، فهذا ان دل علي شيئ فقد يدل علي النجاح الساحق للعبة في جميع أنحاء العالم المختلفة وجميع الأجناس.

مزايا تحديث ببجي الجديد “النسخة الكورية “