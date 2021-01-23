نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب.. اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في التطبيق الشهير في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب لا زال يثير الجدل خلال الأسابيع القليلة الماضية، والبداية كانت مع قرار إدارة تطبيق WhatsApp الشهير للمراسلات الفورية في تحديث سياسية الاستخدام والخصوصية، والتي تطلب من مستخدمي التطبيق الموافقة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع فيسبوك، لكن الأمر انقلب إلى حملة مقاطعة عالمية مع استبدال وحذف التطبيق، وقد بدأ بعض الأشخاص في اتخاذ إجراءات قضائية لوقف هذه الخطوة، وهو الأمر الذي دفع الشركة في نهاية الأمر إلى الاستغناء عن تحديث واتساب هذا العام 2021 المثير للجدل.

ثغرة في تطبيق واتساب ويب

رغم أن أزمة تحديث الخصوصية لم تنتهي بعد إلا انه بدأت أزمة جديدة لتطبيق واتس آب، حيث ذكر تقرير صحفي من موقع India Today إن إصدار واتساب للكمبيوتر المنزلي والذي يعرف اختصاراً باسم واتساب ويب يحتوي على ثغرة برمجية خطيرة، يتم من خلالها السماح لمحرك البحث الشهير Google بأرشفة أرقام الهواتف الشخصية للمستخدمين.

وقد قام أحد خبراء مجال الأمن السيبراني ويدعى راجيشكر رجاهريا وهو هندي الجنسية بمشاركة عدة صور تظهر أن محرك بحث جوجل يتواجد ضمن أرشفته حالياً أرقام الهواتف المحمولة الشخصية لمستخدمي تطبيق WhatsApp Web، وقال الخبير أن هذا الأمر مثير للقلق جداً خاصة مع اتجاه الكثير من الأشخاص إلى استخدام التطبيق عبر أجهزة الحاسب الآلي المحمولة أو المكتبية، وقد أكد راجيشكر أن الأرقام التي تم أرشفتها هي أرقام هواتف شخصية وليست أرقام خاصة بأعمال تجارية.

جوجل يأرشف مجموعات WhatsApp

قبل أيام قليلة ظهرت نفس الثغرة الأمنية التي تسمح لمحرك بحث جوجل العالمي بأرشفة بعض العناصر من تطبيق واتساب، حين قام محرك جوجل بأرشفة روابط الدردشة الجماعية، وهو الأمر الذي يسمح للعديد من الأشخاص أو بمعنى أصح المتطفلين بالوصول إلى رابط الدردشة والإنضمام إليها، وذلك عبر استخدام محرك بحث جوجل.