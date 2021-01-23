تحميل لعبة فورت نايت احدث اصدار 2021 مجانا 100% بدون فيزا

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت نزل لعبة فورت نايت واستمتع باللعب لعبة Fortnite الأكثر شيوعًا هي Fortnite Battle Royale؛ في هذه الحالة سيدخل ما يصل إلى 100 لاعب في المنافسة عبر الإنترنت بشكل فردي أو في فرق تضم ما يصل إلى 4 لاعبين لكل فريق، حتى يبقى آخر لاعب على قيد الحياة في ساحة المعركة.

تحميل فورت نايت 2021

تحميل لعبة فورت نايت التي يبحث عنها الكثيرون، لعبة فورت نايت لها الكثير من المخاطر على الأطفال ولابد على الأهل اتخاذ بعض الإجراءات لتفادي هذه الأخطار منها عند إنشاء حساب تأكد من إنشاء اسم مستخدم بدون أي تفاصيل شخصية.

توفر لعبة Fortnite ثلاثة مستويات من الخصوصية: (عامة) تسمح لأي شخص عبر الإنترنت بالمشاركة في اللعبة مع الطفل؛ (الأصدقاء) يمكن للأصدقاء فقط الانضمام إلى لعبته؛ (بشكل خاص) ما لم يكن مع الطفل أي شخص لا يمكن دخول اللعبة مع الأطفال ادعوه للعب معه، لذلك يجب على الوالدين اختيار المكان الأنسب.

تحميل فورت نايت Fortnite

يوفر Fortnite خيار تعطيل الدردشة الصوتي، لذلك إذا كنت تعتقد أن خيار الدردشة الصوتية غير مناسب لطفلك فيمكنك إيقاف تشغيله في الإعدادات، يجب أن تتحدث إلى طفلك وتعلمه كيف يفعل عندما يتحدث إليه شخص غريب بطريقة سيئة أو غير مناسبة، أو يطلب أي معلومات شخصية عنه.