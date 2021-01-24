نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت Fortnite على جميع الأجهزة مجانا 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت كيفية تنزيل ألعاب Fortnite، يبحث مستخدمو iPhone عن طريقة لتنزيل ألعاب Fortnite على هواتفهم لذلك سنناقش معك الآن كيفية تنزيل ألعاب Fortnite على أجهزة iPhone، ويبحث الكثير من الأشخاص الذين يحبون لعب Fortnite عن طريقة لتنزيل ألعاب فورت نايت . تحميل لعبة فورت نايت شروط اللعب في فورت نايت: يجب على اللاعبين استخدام حساب Google و Facebook لتسجيل الدخول إلى لعبة Fortnite.

لدخول اللعبة يحتاج اللاعبون إلى تنزيل Epic Games.

يحتاج اللاعبون إلى تعيين صورة رمزية بشكل عشوائي في كل مرة يلعبون فيها اللعبة.

يمكن للاعبين اختيار الوضع الذي يريدونه، سواء كان الوضع الفردي أو المزدوج أو الجماعي.

يجب على اللاعبين إضافة أصدقاء إلى الفريق.

يمكن للاعبين اللعب في مجموعات متعددة عبر الدردشة. كيف تقوم بتحميل فورت نايت على جهازك أولاً اذهب إلى موقع getzeus الإلكتروني. بعد ذلك يجب النقر فوق زر التنزيل في مقدمة الموقع.

يجب عليك تمرير الرمز من الجانب الأيسر للشاشة إلى اليمين للتنزيل.

يجب عليك الذهاب إلى قائمة الإعدادات والنقر فوق علامة التبويب “عام”.

انقر فوق خيار ملف التعريف، ثم انقر فوق تثبيت zeus.

بعد اكتمال التثبيت، ابحث عن لعبة Fortnite.

انقر فوق أيقونة التثبيت وانتظر لحظة عزيزي، انتظر حتى تكتمل عملية التنزيل.

اذهب إلى الإعدادات وانقر على الملف الشخصي.

ستجد ألعاب Fortnite تحت علامات التبويب.

انقر فوق Fortnite، ثم قم بتشغيل اللعبة من قائمة التطبيقات وابدأ اللعب.

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