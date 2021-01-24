نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمستخدمي تطبيق تليجرام تعرفوا على خاصية البحث عن مجموعات تليجرام بدون رابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث في مجموعات تليجرام، يعتبر تطبيق Telegram واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة الفورية المجانية ويعتبر من أشهر تلك التطبيقات، حيث أنه يتميز بمجموعة من الخصائص الهامة للمستخدمين أهمها هي حماية خصوصية المستخدم وتشفير الرسائل بين الطرفين فلا يحق لأحد الإطلاع عليها سوى الطرفين، وازدادت شهرة تطبيق تليجرام بعدما قام واتساب بالتحديث الجديد في خصوصيات وسياسات الأمن التابعة لواتساب، والتي بدورها جعلت العديد من مستخدمي واتساب يتجهون لاستخدام تطبيقات أخرى بديلة عنها كان منها تطبيق تليجرام، ويواجه البحث صعوبة في كيفية البحث عن مجموعات تليجرام.

مجموعات تطبيق تليجرام

ويسمح تليجرام بإنشاء مجموعات كبيرة يصل عدد مشتركيها إلى 200 ألف مشترك، حيث يسمح بإرسال الرسائل مع أقل عدد من الأفراد حتى أكبر عدد وهو 200 ألف عضو، ويرغب البعض في البحث عن مجموعات تليجرام والانضمام إليها، وذلك من خلال إما فتح المجموعة والضغط على الرابط للانضمام في المجموعة، والآخر من خلال البحث عن المجموعة.

كيفية الانضمام لمجموعة تليجرام برابط المجموعة

يمكن الانضمام لمجموعة تليجرام بواسطة رابط الدعوة للمجموعة من خلال التالي:

امتلاك حساب شخصي على تليجرام. الضغط على الرابط المرسل للفرد والذي بدايته تكون https://t.me. عند الضغط على ذلك الرابط سيتم توجيهك لصفحة المجموعة ويظهر زر الانضمام في المنتصف، يتم الضغط عليه للانضمام في المجموعة.

طريقة البحث عن مجموعة تليجرام بدون رابط

في حالة عدم امتلاك المستخدم لرابط المجموعة المراد الانضمام إليها، هنا يجب أن يقوم المستخدم بالبحث عن المجموعة من خلال أحد الروابط التي توفر لك ما تريده من مجموعات وفقًا لاهتمامك إذا كان للمسلسلات أو الأفلام أو الألعاب أو الكتب، ويعتبر رابط صفحة للتليجرام من أفضل الروابط في إيجاد المجموعات المرادة، حيث بعد ذلك يظهر لك قائمة بالمجموعات التي قد ترغب في الاشتراك بها، وعند الضغط عليها يتم توجيهك لصفحة المجموعة للانضمام بها.